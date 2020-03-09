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Дожди, туман и +13°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе

09.03.2020 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает pogoda.by.


В понедельник утром сплошная облачность и густой туман. Видимость — 50−100 метров. Днем воздух прогреется до +7°С. Осадков не ожидается.

На вторник осадков тоже не обещают. Утром будет +4°С, днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.

В среду пройдут дожди. Температура днем составит +9…11°С.

В четверг утром будет облачно и без осадков. Во второй половине дня возможен дождь. Воздух прогреется до +13°С.

Пятница будет такой же — серой и без дождей. Столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной.
 
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