Дожди, туман и +13°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает pogoda.by .





В понедельник утром сплошная облачность и густой туман. Видимость — 50−100 метров. Днем воздух прогреется до +7°С. Осадков не ожидается.

На вторник осадков тоже не обещают. Утром будет +4°С, днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.

В среду пройдут дожди. Температура днем составит +9…11°С.

В четверг утром будет облачно и без осадков. Во второй половине дня возможен дождь. Воздух прогреется до +13°С.

Пятница будет такой же — серой и без дождей. Столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла.

Хорошей недели!

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