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Дожди, туман и +13°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе
09.03.2020 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной, сообщает
В понедельник утром сплошная облачность и густой туман. Видимость — 50−100 метров. Днем воздух прогреется до +7°С. Осадков не ожидается.
На вторник осадков тоже не обещают. Утром будет +4°С, днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.
В среду пройдут дожди. Температура днем составит +9…11°С.
В четверг утром будет облачно и без осадков. Во второй половине дня возможен дождь. Воздух прогреется до +13°С.
Пятница будет такой же — серой и без дождей. Столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла.
Хорошей недели!
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Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной.
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