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Состояние четверых пострадавших в шахте «Беларуськалия» - стабильно тяжелое
09.03.2020 08:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав рссказал о состоянии пострадвишх в шахте «Беларуськалия». Состояние четверых стабильно тяжелое, еще одного госпитализированного в результате ЧП сегодня переведут из реанимации в отделение. Об этом
«В выходные дни четырем пострадавшим, которые находятся в „Больнице скорой медицинской помощи“ (БСМП) провели по две операции. На сегодняшний день состояние всех — стабильное тяжелое», — говорится в сообщении.
В РНПЦ травматологии и ортопедии прооперировали еще одного пострадавшего. Сегодня его переведут из реанимации в отделение.
Напомним, ЧП произошло на «Беларуськалии» произошло 4 марта. Машина с работниками
По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.
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В РНПЦ травматологии и ортопедии прооперировали еще одного пострадавшего. Сегодня его переведут из реанимации в отделение.
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