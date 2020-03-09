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Состояние четверых пострадавших в шахте «Беларуськалия» - стабильно тяжелое

09.03.2020 08:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав рссказал о состоянии пострадвишх в шахте «Беларуськалия». Состояние четверых стабильно тяжелое, еще одного госпитализированного в результате ЧП сегодня переведут из реанимации в отделение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


Так выглядит машина после аварии. Фото: СК

«В выходные дни четырем пострадавшим, которые находятся в „Больнице скорой медицинской помощи“ (БСМП) провели по две операции. На сегодняшний день состояние всех — стабильное тяжелое», — говорится в сообщении.

В РНПЦ травматологии и ортопедии прооперировали еще одного пострадавшего. Сегодня его переведут из реанимации в отделение.

Напомним, ЧП произошло на «Беларуськалии» произошло 4 марта. Машина с работниками врезалась в стену: погиб один человек, еще шесть в больнице. Источник на предприятии говорит, что причиной аварии могла стать неисправность машины, жалобы на эту технику поступали давно.

 

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

 
 
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В РНПЦ травматологии и ортопедии прооперировали еще одного пострадавшего. Сегодня его переведут из реанимации в отделение.
 
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