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В Гомеле задержали подозреваемого в ограблении и попытке ограбления банков
09.03.2020 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на отделения банков в Гомельском районе,
4 марта оперативники вместе с ОМОНом задержали 25-летнего гомельчанина. Он женат, ранее не судим, учится на заочном отделении одного из вузов.
2 марта
Оказалось, к обоим инцидентам причастен один человек.
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Сегодня стало известно, что к обоим инцидентам причастен один человек.
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