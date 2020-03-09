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В Гомеле задержали подозреваемого в ограблении и попытке ограбления банков

09.03.2020 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на отделения банков в Гомельском районе, сообщили в МВД.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

4 марта оперативники вместе с ОМОНом задержали 25-летнего гомельчанина. Он женат, ранее не судим, учится на заочном отделении одного из вузов.

Напомним, 10 января неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать деньги. В результате было похищено в эквиваленте около 11 тысяч белорусских рублей. Мужчина скрылся.

2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Бобовичах и потребовал у кассира деньги. Однако кассир не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчине пришлось уйти.

Оказалось, к обоим инцидентам причастен один человек.

 
 
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Сегодня стало известно, что к обоим инцидентам причастен один человек.
 
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