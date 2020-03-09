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Еще три положительных теста на коронавирус в Беларуси
09.03.2020 12:39 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Еще у тех человек в Беларуси – положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минздраве рассказал министр здравоохранения Владимир Караник 9 марта.
Люди с положительными тестами – пациенты первого уровня, они общались с вернувшимися из Италии. Если два последующих теста покажут положительный результат, это будет означать, что в стране еще новых три случая коронавируса. Тогда количество зараженных увеличится до девяти.
Сейчас проходит перепроверка. По словам Караника, инфицированные чувствуют себя хорошо, но могут оказаться носителями вируса. В то же время тесты первого пациента показывают отрицательный результат, он может быть выписан уже на этой неделе.
«Мы оцениваем ситуацию как стабильную и контролируемую», — сказал глава Минздрава.
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Еще у тех человек в Беларуси – положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минздраве рассказал министр здравоохранения Владимир...
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