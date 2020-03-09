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Еще три положительных теста на коронавирус в Беларуси

09.03.2020 12:39 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Еще у тех человек в Беларуси – положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минздраве рассказал министр здравоохранения Владимир Караник 9 марта.

Люди с положительными тестами – пациенты первого уровня, они общались с вернувшимися из Италии. Если два последующих теста покажут положительный результат, это будет означать, что в стране еще новых три случая коронавируса. Тогда количество зараженных увеличится до девяти.

Сейчас проходит перепроверка. По словам Караника, инфицированные чувствуют себя хорошо, но могут оказаться носителями вируса. В то же время тесты первого пациента показывают отрицательный результат, он может быть выписан уже на этой неделе.

«Мы оцениваем ситуацию как стабильную и контролируемую», — сказал глава Минздрава.

Впервые новый китайский вирус был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.

Второе заражение коронавирусом было обнаружено у сотрудницы Витебского мехового комбината 1 марта.

3 марта был подтвержден 4-й случай заражения коронавирусом – у одного из пациентов, находящимся под медицинским контролем. Мужчина контактировал с инфицированным человеком.

4 марта в Минздраве подтвердили шесть случаев заражения новым китайским вирусом.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще у тех человек в Беларуси – положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минздраве рассказал министр здравоохранения Владимир...
 
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