Лучшие по профессии — 2019: стоматолог-хирург Галина Ващенкова

Источник материала: Радзiма



Стоматолог-хирург Галина Ващенкова из тех людей, которых особо представлять не надо. За время, что она работает в глусской райбольнице, зубы у нее успели пролечить (или удалить, всякие случаи бывают) по несколько поколений одной семьи. Врачебный стаж Галины Фёдоровны почти 52 года, и 45 из них — в Глуске.

Стоматологов, как правило, боятся, ведь они делают больно. Но когда зубы здоровые, больно не бывает, поэтому так важны регулярные профилактические осмотры и своевременное обращение к врачу, объясняет Галина Фёдоровна. И сама она как доктор и районный стоматолог немало внимания и времени посвящает этой проблеме: организовала работу кабинета профилактики в больнице, координирует работу всей стоматологической службы района, в том числе зубных фельдшеров в школах и сельских амбулаториях. Что считает главным в своей профессии? — Освободить человека от боли, сделать его красивым, сохранить ему красивую улыбку… Поэтому и не стоит на месте в своем профессиональном развитии, убеждена, что при той динамичности, с которой сейчас развивается медицина, нельзя не пользоваться ее новейшими достижениями (конечно, по возможности, не отбрасывая при этом и проверенные временем технологии). Отработав с десяток лет в Глусской ЦРБ стоматологом, Галина Фёдоровна овладела смежной специализацией стоматолога-хирурга. Лет семь назад она внедрила в свою практику технику пластических операций по коррекции альвеолярного отростка (обычно требуется при подготовке к протезированию), чтобы пациентам не приходилось ездить в другие города. Освоила и теперь осуществляет шинирование при травматических переломах челюстно-лицевой области. Вдумчивое и серьезное отношение к работе, стремление повышать профессиональный уровень, внимательное отношение к пациентам, умение расположить к себе — всё это и создало Галине Ващенковой заслуженную репутацию хорошего доктора.