В Гродно улицу Октябрьскую открыли для движения, чтобы разгрузить центр город

Источник материала: Tut.by

Чтобы разгрузить центр города, в Гродно открыли для движения в обоих направлениях улицу Октябрьскую. Теперь водителям не нужно делать круг, чтобы выехать на открытую часть улицы Большая Троицкая — не ней, напомним, сейчас проходит замена коммуникаций, сообщает autogrodno.by.



Фото: autogrodno.by

Еще одной мерой по увеличению пропускной способности центральных улиц стал запрет левого поворота на Кирова и Карла Маркса. Здесь запрещающие знаки действуют в рабочие дни с 7.30 до 19 часов.









Также на улице Молодежной появился знак 3.2 «Движение запрещено».