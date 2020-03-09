ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно улицу Октябрьскую открыли для движения, чтобы разгрузить центр город

09.03.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чтобы разгрузить центр города, в Гродно открыли для движения в обоих направлениях улицу Октябрьскую. Теперь водителям не нужно делать круг, чтобы выехать на открытую часть улицы Большая Троицкая — не ней, напомним, сейчас проходит замена коммуникаций, сообщает autogrodno.by.


Фото: autogrodno.by

Еще одной мерой по увеличению пропускной способности центральных улиц стал запрет левого поворота на Кирова и Карла Маркса. Здесь запрещающие знаки действуют в рабочие дни с 7.30 до 19 часов.



Также на улице Молодежной появился знак 3.2 «Движение запрещено».

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы разгрузить центр города в Гродно открыли для движения в обоих направлениях улицу Октябрьскую Теперь водителям не нужно делать круг, чтобы выехать на...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лучшие по профессии — 2019: стоматолог-хирург Галина Ващенкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика