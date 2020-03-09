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В Гродно улицу Октябрьскую открыли для движения, чтобы разгрузить центр город
09.03.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чтобы разгрузить центр города, в Гродно открыли для движения в обоих направлениях улицу Октябрьскую. Теперь водителям не нужно делать круг, чтобы выехать на открытую часть улицы Большая Троицкая — не ней, напомним,
Еще одной мерой по увеличению пропускной способности центральных улиц стал запрет левого поворота на Кирова и Карла Маркса. Здесь запрещающие знаки действуют в рабочие дни с 7.30 до 19 часов.
Также на улице Молодежной появился знак 3.2 «Движение запрещено».
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Чтобы разгрузить центр города в Гродно открыли для движения в обоих направлениях улицу Октябрьскую Теперь водителям не нужно делать круг, чтобы выехать на...
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