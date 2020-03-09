Про одежду, косметику и мусор расскажут на первом экофесте в Могилеве. Вот когда он будет

Источник материала: Tut.by

Первый экофест пройдет в Могилеве уже через месяц, 4 апреля. Организаторы обещают, что будет нескучно — там будут рассказывать не только о мусоре, но и об одежде и косметике. На фестиваль нужны и волонтеры — им нужно обращаться сюда . А если вы можете сделать крутую эко-инсталляцию, то вам сюда .



Фото: pixabay.com

Первый в Могилеве экофест пройдет в Галерее Воробьева (проспект Мира, между базой лучников и набережной реки Дубровенка) с 12.00 до 18.00.

В программе экофеста, в первую очередь, — лекции. Эксперты расскажут и даже покажут, что такое «Zero Waste» («Ноль отходов») и как с этим жить, как правильно сортировать отходы, осознанно читать этикетки косметических средств, избавиться от перепотребления с помощью капсульного гардероба.

Во-вторых, на экофесте будут инсталляции — экологичные, конечно. И для их создания нужны авторы и креативная команда. Заявки нужно оформлять тут .

Будет работать маркет с экошопперами и фруктовками, органическими средствами для уборки дома, натуральной косметикой и другим.

На мастер-классах можно будет узнать, как изменить образ жизни в экологическую сторону, как сортировать мусор и минимизировать отходы, чем заменить неэкологичные вещи и упаковки, и даже как создать «эко-огород» без дачи.

Будет работать и зона для детей. А также пройдут розыгрыши.