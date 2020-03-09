В Гродно начался суд на руководителем кружка по робототехнике, который курил марихуану вместе с детьми

Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего руководителя частного кружка робототехники, который, по мнению следствия, на уроках употреблял наркотики и склонял к этому своих учеников, сообщает Сайт Гродно 015.by.



Фото: 015.by

На заседание пришли трое потерпевших — несовершеннолетние ученики кружка и их законные представители. Мужчине выдвинуто обвинение по части третьей статьи «Незаконный оборот наркотических средств» и двум частям статьи «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Прокурор зачитал обвинение, согласно которому обвиняемый приобретал, хранил и перевозил опасные наркотические средства, а также неоднократно склонял своих учеников к употреблению марихуаны и ЛСД. Обвинение говорит о том, что одного из потерпевших он склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.

При этом обвиняемый отказался от дачи показаний, вину признал только в незаконном обороте наркотиков.

Также в суде выслушали одного из потерпевших.

— На занятиях было очень интересно. Преподаватель очень хорошо относился к своим ученикам, — говорит на суде один из потерпевших, 15-летний молодой человек.

Ученик 10-го класса одной из гродненских гимназий И. рассказал в суде, что впервые получил предложение от учителя попробовать наркотик в сентябре 2018 года.

— Мы остались в классе одни с Андреем — руководителем студии, я доделывал работу для соревнований. Потом обвиняемый спросил у меня, не хочу ли я попробовать наркотик. Я сначала удивился, а потом согласился. Обвиняемый достал прозрачный пакетик из тумбочки, фольгу и начал крутить трубочку, — рассказывает подросток

— Почему вы согласились? — поинтересовался гособвинитель.

— Было интересно попробовать. К тому же Андрей сказал, что после этого я почувствую расслабление. Но меня никто не призывал, не склонял, не побуждал. Сделал один вдох, закашлял, а через полтора часа почувствовал расслабление, — рассказывал на суде десятиклассник.

В суде объявили перерыв.

Напомним, руководителя частного кружка робототехники задержали в октябре прошлого года на рабочем месте — в офисе, который он снимал для занятий в центре города. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Взрослые были уверены , что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям, и настаивали на более тщательной проверке случившегося.