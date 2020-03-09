В Беларуси нет оснований вводить режим повышенной готовности из-за вируса, как в Москве. И вот почему

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Например, все, кто приехал из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней должны обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу, и по возможности «общественные места». Всех работодателей мэрия Москвы обязала измерять температуру у сотрудников. Оснований для ведения таких жестких мер в Беларуси специалисты пока не видят.



Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Комплекс мер, который предпринимается в нашей стране, позволяет контролировать инфекцию на входе и оснований для введения таких жестких мер на сегодня у нас нет, — прокомментировал TUT.BY ситуацию о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Министр также отметил, что если в компании заботятся о состоянии здоровья своих сотрудников, и так все будут контролировать. Он сообщил, что сейчас белорусские компании также для этих целей закупают бесконтактные термометры.

— Люди должны все-таки сами контролировать свое здоровье и при малейших признаках инфекции не ходить на работу, — подчеркнул Владимир Караник.

Министр здравоохранения пояснил, что, несмотря на то, что Россия приостановила до 1 июня 2020 года поставки в том числе и средств дезинфекции, для Беларуси в этом нет никаких рисков.

— Что касается средств дезинфекции, то мы являемся чистым экспортером. Мы производим гораздо больше, чем требуется для внутреннего потребления. Поэтому ограничение на поставки средств дезинфекции никоим образом не повлияет на функционирование нашей системы, у нас созданы запасы на срок от 4 до 11 месяцев работы даже в случае отсутствия производства. А производство у нас никуда не делось, у нас есть несколько крупных компаний, которые занимаются производством данных дезинфицирующих веществ. Мы никаких рисков не видим.

Белорусское праивтельство также готовит постановление по «ответным мерам».

— Мы не планируем запрещать поставки на экспорт нашей продукции, но будем вводить порядок согласования, чтобы это было не в ущерб функционированию нашей системы. Если мы видим, что какие-то позиции для нас критичны и нам необходимо создать собственные запасы, то тогда это (экспорт — Прим. TUT.BY) будет временно приостанавливаться. Если мы видим, что в этом плане у нас своих запасов достаточно, мы не будем мешать нашей промышленности работать в обычном режиме, — подчеркнул министр здравоохранения.