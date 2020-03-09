Карту загрязнения колодцев и родников составляют в Могилевской области ее жители. Зачем это нужно?

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области составляют карту загрязненных нитратами колодцев и родников. Делают это с помощью специальной формы , которую разработали экологи. Они надеются, что к проекту присоединятся сами жители, ведь краудсорсинговое веб-приложение работает на любом мобильном устройстве, сообщает ТРК «Могилев».



Фото: ТРК «Могилев»

Специальные краудсорсинговые веб-приложения предназначены для выявления горячих экологических точек, а также позволяют отмечать загрязнение нитратами нецентрализованных источников питьевой воды. Все максимально просто — для того, чтобы оперативно внести информацию мог любой человек даже без специальной подготовки.





Информацией могут воспользоваться местные органы Минприроды: проверить ее достоверность и принять меры, чтобы устранить проблему. Кроме того, карта наглядно показывает, в каких местах питьевая вода безопасна, а где не стоит ее набирать для своих нужд.

Например, родники — это отдельная проблема, говорит региональный представитель сообщества природоохранных географических информационных систем Наталья Тупицына. Потому что большинство людей думает, будто родники — это по умолчанию источники «чистой живой воды». Хотя это не всегда так.



Так выглядит форма для зполнения данных о загрязнении источников. Зайти в него можно по ссылке или отсканировав QR-код.

Например, в Кагальном колодце в Мстиславле специалисты обнаружили большое содержание нитратов, так как колодец находится в центре города, рядом — частные подворья. Потому в источник нитраты попадают в больших количествах.

Веб-приложения экологи представили органам охраны природы на расширенном заседании. Специалисты говорят, что внедрение этих инновационных разработок может существенно облегчить работу инспекторам, а также усовершенствовать механизм взаимодействия государственных экологов и общественности.