Борисовщина присоединилась к республиканской акции «Будь при-мером своему ребёнку!»

Источник материала: Единство

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. В январе 2020 года на дорогах страны погиб 1 ребёнок и 28 получили травмы. В январе-феврале 2020 года на территории Минской области совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 детей получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2020 года на территории Борисовского региона Минской области совершено 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

Так, 13.01.2020 года около 07.30 часов, вблизи д. №38 по пр. Революции в г. Борисове, 35-летняя водитель, жительница г. Борисова, управляя, а/м «Фиат-Пунто», двигаясь по пр. Революции со стороны ул. Труда в направлении ул. Чапаева в г. Борисове, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу по вышеуказанной улице, не снизила скорость движения и продолжила свое движение, в результате чего совершила наезд на нерегулируемом пешеходном переходе, на 15-летнего пешехода и на его бабушку, в результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода получили травмы, с которыми были госпитализированы в травматологическое отделение УЗ «Борисовская ЦРБ».

В ходе профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности по ежедневной отработке населенных пунктов, прилегающих к автомобильным дорогам, также по выявлению пешеходов, велосипедистов, водителей гужевого транспорта, не соблюдающих Правила дорожного движения в части использования световозвращающих элементов.

В поле зрения сотрудников ГАИ – водители, не предоставляющие преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также случаи, повлекшие создание аварийной обстановки. Ко всем нарушителям будут применены меры административного воздействия.

Напоминаем, что согласно статье 18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь, за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки, а равно не предоставление лицом, управляющим транспортным средством преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

Призываем водителей к удвоенному вниманию на дорогах. Если вы заметили ребенка вблизи проезжей части, заблаговременно снизьте скорость движения, действия детей иногда непредсказуемы. Будьте предельно внимательны при совершении маневров на внутри дворовых территориях и при проезде пешеходных переходов.

Уважаемые пешеходы! При переходе проезжей части дороги обязательно смотрите по сторонам, в том числе, когда вы переходите дорогу по пешеходному переходу. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами. Будьте бдительны!

Уважаемые автомобилисты! Не оставайтесь равнодушными! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть ГАИ Минской области на телефонную линию 102. Возможно, ваш звонок убережет чью-то жизнь!

В рамках акции сотрудники ГАИ проводят в школах профилактические беседы среди детей о правильном поведении на дороге. Выступления проводятся среди взрослых в трудовых коллективах и на родительских собраниях. При этом обращается внимание на использование детьми световозвращающих элементов в темное время суток.

Также сотрудниками милиции общественной безопасности совместно с представителями учреждений образования организованы профилактические рейды по выявлению нарушений ПДД детьми.

Под особый контроль ГАИ будут взяты водители, перевозящие несовершеннолетних детей.

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им примером на дороге! Не оставляйте их без присмотра. Световозвращающие элементы на одежде, обуви – все это поможет водителю заранее обратить на ребенка внимание, а значит, водитель будет иметь возможность предпринять меры для торможения или экстренной остановки. Особая тема – мобильные телефонов и наушники. Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! И, конечно же, чаще напоминайте детям, как вести себя на дороге и в транспорте! В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

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