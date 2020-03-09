В центре Бреста руфер без страховки забрался на крышу девятиэтажки

Источник материала: Tut.by

Брестский руфер в балаклаве забрался на крышу девятиэтажки на улице Куйбышева. «Восхождение» сняли на видео очевидцы.

Видео: Онлайн Брест

Видео появилось в Сети вечером 8 марта. На записи видно, как неизвестный парень без страховки забирается на крышу многоэтажного дома по отверстиям вспомогательных помещений.

В милицию по данному факту никто не обращался, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.