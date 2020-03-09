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В центре Бреста руфер без страховки забрался на крышу девятиэтажки
09.03.2020 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестский руфер в балаклаве забрался на крышу девятиэтажки на улице Куйбышева. «Восхождение» сняли на видео очевидцы.
Видео:
Видео появилось в Сети вечером 8 марта. На записи видно, как неизвестный парень без страховки забирается на крышу многоэтажного дома по отверстиям вспомогательных помещений.
В милицию по данному факту никто не обращался, сообщает
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Очевидцы сняли «восхождение» на видео.
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