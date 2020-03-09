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Уважаемые потребители тепловой энергии города Пинска!
09.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинское межрайонное отделение филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзора» сообщает, что 11 сентября 2019 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 609 с целью совершенствования государственного регулирования в области теплоснабжения утверждены Правила теплоснабжения.
Документом регламентированы:
Лариса Телятицкая,
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> Уважаемые потребители тепловой энергии города Пинска! Пинское межрайонное отделение филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзора» сообщает, что 11...
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