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Уважаемые потребители тепловой энергии города Пинска!

09.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Уважаемые потребители тепловой энергии города Пинска!
Уважаемые потребители тепловой энергии города Пинска!

Пинское межрайонное отделение филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзора» сообщает, что 11 сентября 2019 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 609 с целью совершенствования государственного регулирования в области теплоснабжения утверждены Правила теплоснабжения.

Документом регламентированы:

  • взаимоотношения потребителей с энергоснабжающими организациями по заключению, исполнению, изменению, продлению и прекращению договоров теплоснабжения;
  • порядок присоединения систем теплопотребления потребителей к тепловым сетям энергоснабжающих организаций;
  • требования по организации учета тепловой энергии и теплоносителя, ответственность потребителей тепловой энергии и энергоснабжающих организаций за эксплуатацию и техническое состояние приборов учета тепловой энергии;
  • порядок расчетов за тепловую энергию и теплоноситель;
  • ограничение и отключение потребителей.

Лариса Телятицкая,
старший инспектор энергоинспекции теплотехнической группы Пинского МРО.

 
 
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> Уважаемые потребители тепловой энергии города Пинска! Пинское межрайонное отделение филиала по Брестской области ГУ «Госэнергогазнадзора» сообщает, что 11...
 
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