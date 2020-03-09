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В Милан можно улететь из Минска, а рейс в Верону отменили на год. Как авиация реагирует на коронавирус?

09.03.2020 15:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за ситуации с коронавирусом планы путешественников меняются почти каждый день. Одни авиакомпании полностью отменяют рейсы в закрытые регионы, другие сокращают полеты, но оставляют возможность добраться до нужной точки. TUT.BY посмотрел, как авиаперевозчики реагируют на новый вирус.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На сегодняшний день в мире более 100 тысяч человек, которые заразились коронавирусом. На первом месте по количеству больных Китай, вторую строчку занимает Южная Корея, далее идут Италия и Иран.

Причем ситуация в Италии каждый день меняется не в лучшую сторону, за прошлые сутки количество летальных исходов выросло до 133. Страна занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА «Новости». Поэтому 8 марта итальянское правительство приняло решение ограничить передвижение в нескольких северных регионах страны, карантин коснулся Милана и Венеции. Попасть в провинции и города можно будет только «по серьезным и неотложным причинам» и, предположительно, ограничения продлятся до 3 апреля и затронут 16 миллионов человек.

TUT.BY решил посмотреть, как на карантин реагируют авиакомпании. Например, «Белавиа» не стала отменять свои регулярные рейсы в Рим и Милан. В столицу моды можно улететь завтра в 10.15, и билеты в Милан на сайте доступны весь март.

— На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме, — сообщили TUT.BY в авиакомпании «Белавиа».

Один из самых популярных лоукостов Ryanair также не стал ничего менять в своем расписании: запланированы полеты из Вильнюса в северные Милан и Венецию. Неделю назад Ryanair сообщал, что на 25% сокращает рейсов в Италию из-за коронавируса. Сейчас на сайте авиакомпании также доступны билеты из Каунаса в Болонью и Милан. Нет никаких ограничений и на полеты из Варшавы в Болонью, Милан, только в Венецию первый рейс запланирован на 30 марта.

Что же касается другого популярного лоукоста Wizz Air, то он начал отменять рейсы в Италию еще 27 февраля. Тогда количество зараженных в стране было 528, сейчас — 7375 человек. До 4 апреля на сайте Wizz Air невозможно купить билеты на рейсы Вильнюс — Милан, Варшава — Болонья, Варшава-Милан. А вот полеты из Варшавы в Верону лоукост отменил почти на год — первая доступная дата билета 16 января 2021 года. Почти аналогичная ситуация с рейсом Wizz Air Варшава-Турин, до 7 ноября полеты приостановлены.

Израиль не принимает пассажиров, которые прилетели из Италии

На своем официальном сайте Ryanair сделал заявление, с какими странами лоукост вынужден на время прервать авиасообщение из-за вируса Covid19. Например, иорданское правительство запретило рейсы из Италии, и поэтому Ryanair вынужден отменить полеты с 12 марта по 4 апреля из Милана и Болоньи в Амман, а также из Милана и Рима в Акабу.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Аналогичная ситуация и с Израилем. Власти запретили иностранцам, которые прибыли из Италии, въезжать в страну. Есть ограничения и для приехавших из других европейских стран.

«Правительство Израиля также налагает ограничения на всех посетителей из Австрии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии до дальнейшего уведомления. Обратите внимание, если вы собираетесь прибыть из Австрии, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, вам будет разрешено приземляться в Израиле только в том случае, если вы являетесь гражданином Израиля, который имеет израильский паспорт или может доказать израильской пограничной полиции, что у вас есть адрес и номер телефона в Израиле, где вы можете самостоятельно изолироваться в течение 14 дней. Невыполнение этого требования приведет к отказу во въезде», — говорится в официальном заявлении Ryanair.

Итак, сейчас отменены рейсы лоукоста из Милана в Эйлат, из Берлина, Марселя, Нюрнберга, Меммингена, Карлсруэ-Баден-Бадена — в Тель-Авив. Кроме того, в Израиль также не смогут попасть пассажиры, которые последние две недели были в следующих странах Иране, Южной Корее и Китае.

Еще на прошлой неделе немецкая Lufthansa анонсировала, что аннулирует в ближайшие недели до половины рейсов. Решение коснется и дочерних авиакомпаний — Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, передает Deutsche Welle. Авиаперевозчик уже отменил рейсы в израильские аэропорты Тель-Авив и Эйлат, продлил приостановки полетов на материковую часть Китая и в Иран, а также сократил количество рейсов в Гонконг и Южную Корею.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» также отреагировала на коронавирус. На сайте размещена информация, что перевозчик сократил ряд рейсов в города Китая, Южной Кореи, Вьетнама и Италии. А другой российский перевозчик «Победа» с 11 марта прерывает авиасообщение с Италией, теперь из из Москвы невозможно улететь в Милан, Венецию, Бергамо, Рим, Пизу.

Как сообщает Reuters, американские авиакомпании Delta Air Lines и American Airlines также из-за распространения коронавируса отменили все рейсы в Китай.

 
 
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Из-за ситуации с коронавирусом планы путешественников меняются почти каждый день. Одни авиакомпании полностью отменяют рейсы в закрытые регионы, другие сокращают...
 
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