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В Милан можно улететь из Минска, а рейс в Верону отменили на год. Как авиация реагирует на коронавирус?
09.03.2020 15:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за ситуации с коронавирусом планы путешественников меняются почти каждый день. Одни авиакомпании полностью отменяют рейсы в закрытые регионы, другие сокращают полеты, но оставляют возможность добраться до нужной точки. TUT.BY посмотрел, как авиаперевозчики реагируют на новый вирус.
На сегодняшний день в мире более 100 тысяч человек, которые заразились коронавирусом. На первом месте по количеству больных Китай, вторую строчку занимает Южная Корея, далее идут Италия и Иран.
Причем ситуация в Италии каждый день меняется не в лучшую сторону, за прошлые сутки количество летальных исходов
TUT.BY решил посмотреть, как на карантин реагируют авиакомпании. Например, «Белавиа» не стала отменять свои регулярные рейсы в Рим и Милан. В столицу моды можно улететь завтра в 10.15, и билеты в Милан на сайте доступны весь март.
— На сегодняшний день мы работаем в штатном режиме, — сообщили TUT.BY в авиакомпании «Белавиа».
Один из самых популярных лоукостов Ryanair также не стал ничего менять в своем расписании: запланированы полеты из Вильнюса в северные Милан и Венецию. Неделю назад Ryanair сообщал, что на
Что же касается другого популярного лоукоста Wizz Air, то он
Израиль не принимает пассажиров, которые прилетели из Италии
На своем официальном сайте Ryanair сделал заявление, с какими странами лоукост вынужден на время прервать авиасообщение из-за вируса Covid19. Например, иорданское правительство запретило рейсы из Италии, и поэтому Ryanair вынужден отменить полеты с 12 марта по 4 апреля из Милана и Болоньи в Амман, а также из Милана и Рима в Акабу.
Аналогичная ситуация и с Израилем. Власти запретили иностранцам, которые прибыли из Италии, въезжать в страну. Есть ограничения и для приехавших из других европейских стран.
«Правительство Израиля также налагает ограничения на всех посетителей из Австрии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии до дальнейшего уведомления. Обратите внимание, если вы собираетесь прибыть из Австрии, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, вам будет разрешено приземляться в Израиле только в том случае, если вы являетесь гражданином Израиля, который имеет израильский паспорт или может доказать израильской пограничной полиции, что у вас есть адрес и номер телефона в Израиле, где вы можете самостоятельно изолироваться в течение 14 дней. Невыполнение этого требования приведет к отказу во въезде», — говорится в официальном заявлении
Итак, сейчас отменены рейсы лоукоста из Милана в Эйлат, из Берлина, Марселя, Нюрнберга, Меммингена, Карлсруэ-Баден-Бадена — в Тель-Авив. Кроме того, в Израиль также не смогут попасть пассажиры, которые последние две недели были в следующих странах Иране, Южной Корее и Китае.
Еще на прошлой неделе немецкая Lufthansa анонсировала, что аннулирует в ближайшие недели до половины рейсов. Решение коснется и дочерних авиакомпаний — Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, передает
Российская авиакомпания «Аэрофлот» также отреагировала на коронавирус. На сайте размещена информация, что перевозчик
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В Милан можно улететь из Минска, а рейс в Верону отменили на год. Как авиация реагирует на коронавирус?
Из-за ситуации с коронавирусом планы путешественников меняются почти каждый день. Одни авиакомпании полностью отменяют рейсы в закрытые регионы, другие сокращают...
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