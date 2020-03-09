Ушла из дома и пропала. Милиция вторую неделю ищет 43-летнюю мать двух сыновей

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает Елену Кумагерчик. Женщина ушла из дома 28 февраля и с тех пор ни с кем не выходила на связь.



Елена Кумагерчик, фото: angel-search.by

Как рассказала TUT.BY невестка разыскиваемой слутчанки, в позапрошлую пятницу Елена навестила ее в больнице, потом помогла своей незрячей соседке купить продукты в магазине, затем вечером заскочила в гости к подруге и перестала отвечать на звонки.

— Подруга уверяет, что моя свекровь оставила у нее телефон и пошла по каким-то делам. Забеспокоились мы лишь на следующий день. У нас дома никого не было — мой муж с братом работали за рубежом вахтовым методом, а я находилась в больнице, — уточнила девушка.

В милицию родственники обратились в понедельник 2 марта, затем позвонили и волонтерам из поисково-спасательного отряда «Ангел».

— У нее среднее телосложение, рост 165 сантиметров, глаза голубые, волосы — светлые, — описывает пропавшую координатор ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк» Илья Давиденко. — В день своего исчезновения она была одета в бирюзовую куртку и темные штаны.

По словам собеседника, похожую женщину видели 29 февраля в 5.00 в кафе NON-Stop. Однако родственники сказали, что это была другая женщина.

— Мы пересмотрели запись с камеры видео-наблюдения, это была точно не Лена, — уверяет сестра пропавшей Юлия. — Мы не знаем, куда она могла пойти в тот день и очень просим людей, которым что-либо о ней известно позвонить в милицию по телефону 102 или ПСО «Ангел» 7733.