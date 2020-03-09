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Учащийся колледжа избил мужчину у клуба - тот умер. Виновника отправят в колонию на 7 лет
09.03.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний парень в прошлом ноябре избил мужчину рядом с клубом на улице Притыцкого — человек умер в больнице. Пресс-служба Минского городского суда
Напомним историю: ночью 30 ноября 2019 года возле минского клуба «Репаблик»
Уголовное дело рассматривали в суде Фрунзенского района. Парня признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое повлекло по неосторожности смерть человека (по ч. 3 ст. 147 УК). Установлено, что бил человека обвиняемый из хулиганских побуждений.
Наказание назначили такое: лишение свободы на 7 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Несовершеннолетний парень в прошлом ноябре избил мужчину рядом с клубом на улице Притыцкого - человек умер в больнице. Пресс-служба Минского городского суда...
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