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Учащийся колледжа избил мужчину у клуба - тот умер. Виновника отправят в колонию на 7 лет

09.03.2020 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетний парень в прошлом ноябре избил мужчину рядом с клубом на улице Притыцкого — человек умер в больнице. Пресс-служба Минского городского суда сообщает, какое наказание назначили виновнику.


Фото: Следственный комитет

Напомним историю: ночью 30 ноября 2019 года возле минского клуба «Репаблик» избили человека. 17-летний учащийся колледжа приподнял 37-летнего мужчину и бросил на землю, ударил головой о тротуар, а потом ногой — по голове, туловищу и конечностям. Юноша скрылся, а пострадавшего с травмами увезли в больницу, где он умер 16 декабря.

Уголовное дело рассматривали в суде Фрунзенского района. Парня признали виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое повлекло по неосторожности смерть человека (по ч. 3 ст. 147 УК). Установлено, что бил человека обвиняемый из хулиганских побуждений.

Наказание назначили такое: лишение свободы на 7 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

 
 
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Несовершеннолетний парень в прошлом ноябре избил мужчину рядом с клубом на улице Притыцкого - человек умер в больнице. Пресс-служба Минского городского суда...
 
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