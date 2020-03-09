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В Гомеле оцепили часть Севастопольской: в пункт вторсырья кто-то принес сдавать снаряды
09.03.2020 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Севастопольской перекрыто движение, автомобилистов разворачивают люди в форме. Фото
Как сообщили TUT.BY в УВД, сегодня днем в пункт приема вторсырья люди принесли пять предметов, похожих на снаряды. Работник пункта позвонила в милицию.
Прилегающую к пункту приема вторсырья территорию оцепили. На место происшествия выехали специалисты саперно-пиротехнической группы.
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Сегодня днем в пункт приема вторсырья люди принесли пять предметов, похожих на снаряды. Работник пункта позвонила в милицию.
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