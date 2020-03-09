В Гомеле оцепили часть Севастопольской: в пункт вторсырья кто-то принес сдавать снаряды

Источник материала: Tut.by

На улице Севастопольской перекрыто движение, автомобилистов разворачивают люди в форме. Фото разместили в группе ЧП Гомель. Что произошло?



Фото: сообщество во "ВКонтакте" «ЧП Гомель»

Как сообщили TUT.BY в УВД, сегодня днем в пункт приема вторсырья люди принесли пять предметов, похожих на снаряды. Работник пункта позвонила в милицию.

Прилегающую к пункту приема вторсырья территорию оцепили. На место происшествия выехали специалисты саперно-пиротехнической группы.