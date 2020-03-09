ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неравнодушие творит чудеса

09.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Многие из нас часто натыкаются на объявления, в которых просят материальной помощи для больного ребенка. Одно дело – когда ты знаешь этих людей, другое – совсем незнакомые. Зачастую возникает опасение: а пойдут ли деньги по назначению? Поэтому вполне нормально – знать, как протекает болезнь и есть ли результат у малыша…
Ранее  мы рассказывали о юном борисовчанине Степе Юданове, на призыв помочь которому откликнулись многие жители района. Весной 2019 года с целью сбора средств для мальчика был организован благотворительный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Тогда было собрано 7 тыс. белорусских рублей. Куда были направлены эти деньги и есть ли улучшения у Степана – об этом мы поговорили с отцом мальчика Валерием.

Предыстория
Степе Юданову 6 лет. У малыша – детский церебральный паралич, спастический тетрапарез 3 степени тяжести. С самого рождения родители борются за здоровье сына. Появившись на свет, мальчик не двигался. В два с половиной года он даже не мог самостоятельно держать голову. Первые значительные улучшения произошли после двух недель лечения в Китае – Степа начал переворачиваться на бочок. Затем случились и другие положительные изменения в физическом развитии мальчика. Большую радость у родителей вызвало то, что ребенок начал хорошо говорить.

«Было стыдно просить о помощи»
Лечение и реабилитация больных детей требуют немалых финансовых вложений. Валерий и Татьяна Юдановы первое время пытались справляться собственными силами.
– Если честно, нам было стыдно у кого-то просить помощи. Мы испытывали неловкость оттого, что у нас особенный ребенок. Но однажды, пообщавшись в интернете с женщиной из Украины, у которой такая же проблема, по-другому посмотрели на ситуацию. Она сказала нам: не теряйте времени, чтобы потом не было поздно, – поделился Валерий Юданов.
В тот же вечер Валерий в социальных сетях создал группы со всей необходимой информацией в поддержку сына, и о мальчике узнало много людей.
Сходили на концерт и через несколько дней улетели в Китай
Концерт с участием артистов белорусской эстрады стал частью марафона «Все краски жизни для тебя», который уже много лет реализуется волонтерским движением БРСМ «Доброе Сердце». Он прошел очень своевременно: на тот момент Степе не хватало средств для очередного этапа лечения. Буквально через пару дней после мероприятия, когда вырученные деньги поступили на благотворительный счет, Татьяна вместе со Степой улетели в Китай. Там они пробыли 4 месяца.
– Лететь в Китай на один месяц нет смысла – экономически не выгодно, потому что перелет туда и обратно обойдется больше чем в 2 тыс. долларов, – увидев мое удивление, объясняет Валерий. – Конечно, пребывание там принесло положительные результаты: Степа научился сидеть, мелкая моторика стала гораздо лучше. Теперь он самостоятельно ест, а раньше ложку ко рту не мог поднести. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех тех, кто не прошел мимо нашей беды и помог.
Возможно, кому-то эти изменения могут показаться несущественными. И лишь родители знают, какого кропотливого труда все это стоит. Каждый день Степе нужно делать массаж, заниматься ЛФК. А ведь порой здоровому человеку не хочется делать зарядку, а что говорить о малыше, которому это дается с трудом… Поэтому можно только догадываться, каким терпением приходится обладать
родителям.
Когда Степа пойдет?
К сожалению, врачи не делают прогнозы, когда Степа точно сможет ходить. Но для этого есть все предпосылки, что уже не так плохо. Родители планируют и дальше собирать денежные средства на лечение, так как верят в положительный
результат.
P.S.: Степану подарили футбольный мяч и сказали: «Ты будешь бегать и играть в футбол». На это Степа утвердительно кивнул головой. Отныне этот мяч является своего рода стимулом для мальчика. И если раньше на вопрос, когда будем играть в футбол, он отвечал – скоро, то сейчас говорит, что завтра. Вера ребенка и родителей, как и молитва, мотивируют на успех, и желаемое обязательно реализуется…
P.P S: если у вас есть желание помочь Степе Юданову, то вы можете позвонить по телефону: +375447630509 (Валерий Юданов).
Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта история – пример того, как важно родителям не опускать руки, если речь идет о здоровье их ребенка, и как людское неравнодушие может творить чудеса.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ушла из дома и пропала. Милиция вторую неделю ищет 43-летнюю мать двух сыновей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика