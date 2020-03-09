Неравнодушие творит чудеса

Источник материала: Единство

Многие из нас часто натыкаются на объявления, в которых просят материальной помощи для больного ребенка. Одно дело – когда ты знаешь этих людей, другое – совсем незнакомые. Зачастую возникает опасение: а пойдут ли деньги по назначению? Поэтому вполне нормально – знать, как протекает болезнь и есть ли результат у малыша…

Ранее мы рассказывали о юном борисовчанине Степе Юданове, на призыв помочь которому откликнулись многие жители района. Весной 2019 года с целью сбора средств для мальчика был организован благотворительный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Тогда было собрано 7 тыс. белорусских рублей. Куда были направлены эти деньги и есть ли улучшения у Степана – об этом мы поговорили с отцом мальчика Валерием.

Предыстория

Степе Юданову 6 лет. У малыша – детский церебральный паралич, спастический тетрапарез 3 степени тяжести. С самого рождения родители борются за здоровье сына. Появившись на свет, мальчик не двигался. В два с половиной года он даже не мог самостоятельно держать голову. Первые значительные улучшения произошли после двух недель лечения в Китае – Степа начал переворачиваться на бочок. Затем случились и другие положительные изменения в физическом развитии мальчика. Большую радость у родителей вызвало то, что ребенок начал хорошо говорить.

«Было стыдно просить о помощи»

Лечение и реабилитация больных детей требуют немалых финансовых вложений. Валерий и Татьяна Юдановы первое время пытались справляться собственными силами.

– Если честно, нам было стыдно у кого-то просить помощи. Мы испытывали неловкость оттого, что у нас особенный ребенок. Но однажды, пообщавшись в интернете с женщиной из Украины, у которой такая же проблема, по-другому посмотрели на ситуацию. Она сказала нам: не теряйте времени, чтобы потом не было поздно, – поделился Валерий Юданов.

В тот же вечер Валерий в социальных сетях создал группы со всей необходимой информацией в поддержку сына, и о мальчике узнало много людей.

Сходили на концерт и через несколько дней улетели в Китай

Концерт с участием артистов белорусской эстрады стал частью марафона «Все краски жизни для тебя», который уже много лет реализуется волонтерским движением БРСМ «Доброе Сердце». Он прошел очень своевременно: на тот момент Степе не хватало средств для очередного этапа лечения. Буквально через пару дней после мероприятия, когда вырученные деньги поступили на благотворительный счет, Татьяна вместе со Степой улетели в Китай. Там они пробыли 4 месяца.

– Лететь в Китай на один месяц нет смысла – экономически не выгодно, потому что перелет туда и обратно обойдется больше чем в 2 тыс. долларов, – увидев мое удивление, объясняет Валерий. – Конечно, пребывание там принесло положительные результаты: Степа научился сидеть, мелкая моторика стала гораздо лучше. Теперь он самостоятельно ест, а раньше ложку ко рту не мог поднести. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех тех, кто не прошел мимо нашей беды и помог.

Возможно, кому-то эти изменения могут показаться несущественными. И лишь родители знают, какого кропотливого труда все это стоит. Каждый день Степе нужно делать массаж, заниматься ЛФК. А ведь порой здоровому человеку не хочется делать зарядку, а что говорить о малыше, которому это дается с трудом… Поэтому можно только догадываться, каким терпением приходится обладать

родителям.

Когда Степа пойдет?

К сожалению, врачи не делают прогнозы, когда Степа точно сможет ходить. Но для этого есть все предпосылки, что уже не так плохо. Родители планируют и дальше собирать денежные средства на лечение, так как верят в положительный

результат.

P.S.: Степану подарили футбольный мяч и сказали: «Ты будешь бегать и играть в футбол». На это Степа утвердительно кивнул головой. Отныне этот мяч является своего рода стимулом для мальчика. И если раньше на вопрос, когда будем играть в футбол, он отвечал – скоро, то сейчас говорит, что завтра. Вера ребенка и родителей, как и молитва, мотивируют на успех, и желаемое обязательно реализуется…

P.P S: если у вас есть желание помочь Степе Юданову, то вы можете позвонить по телефону: +375447630509 (Валерий Юданов).

Екатерина ВОРОБЬЕВА