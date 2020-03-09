Один из выходов станции метро «Площадь Победы» будет закрыт почти на три недели

Источник материала: Tut.by

Один из выходов со станции метро «Площадь Победы» будет закрыт по 27 марта. Об этом предупреждает «Минский метрополитен».



Фото: metropoliten.by

Выход № 3−2 в сторону магазина «Океан» будет закрыт с 10 по 27 марта. В это время переход будут ремонтировать.

Напомним, что уже год по всему Минску обновляют выходы из метро: сначала были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Затем «Московская», «Купаловская», «Партизанская» и «Фрунзенская». Давно начаты работы на «Площади Победы». В сентябре обновляли выходы на «Востоке», а в октябре — на «Могилевской» и «Фрунзенской».