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Из запаса призовут более тысячи военнослужащих - начался второй этап проверки Вооруженных Сил
09.03.2020 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По распоряжению министра обороны 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск,
Александр Вольфович сообщил, что в высшие степени боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных сил, более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса. Всего будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.
Цель — проверка способности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование тактической выучки войск. Завершится проверка комплексным тактическим учением.
Напомним, первый этап проверки ВС стартовал 30 января. Проверки могут проходить несколько раз в год. Осенью 2018 года призывали около
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Проверка завершится проведением комплексного тактического учения.
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