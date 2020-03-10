Обвал цен на нефть, падение рубля и новые подозрения на коронавирус в Беларуси - все за вчера

Вчера нефть подешевела на 30 процентов. Следом за этим упал сначала российский рубль, а за ним и белорусский. Все подробности происходящего, комментарии властей, регулятора, экспертов, мы собрали для вас тут. А еще разложили по полочкам, что происходит с долларом и рублем, и посмотрели, что происходит возле обменников и есть ли очереди в магазинах техники (спойлер: все спокойно). Конечно, не только этими событиями вчера жила страна. Рассказываем, чем еще запомнился понедельник.
САМОЕ ВАЖНОЕ
ВОЗ считает, что угроза пандемии коронавируса стала очень реальной, но ситуация поддается контролю. В Беларуси тесты трех пациентов, так называемых «контактов первого уровня», показали положительный результат на РНК коронавируса. Анализы перепроверят. Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что в Беларуси не намерены вводить такие меры, как в Москве, и посоветовал гражданам быть бдительными и самим следить за состоянием своего здоровья, обращаться к врачам. (Кстати, если вы сдали анализ на коронавирус, то вот сколько нужно ждать результата.) Глава Минздрава обещал разобратьсяс отказом частных медцентров принимать пациентов с симптомами ОРВИ. А вот плановую госпитализацию из-за ОРВИ временно приостановили по всей стране, но не волнуйтесь, такие меры принимают каждый год во время подъема ОРВИ. Министр также рассказал, какие правила безопасности соблюдает сам.
Нефтяной кризис в отношениях с Россией, колебания на мировых рынках, падение белорусского рубля из-за обвала цен на нефть — все это приближает очередной кризис в Беларуси. Что происходит и как события могут развиваться дальше, рассуждает политический обозреватель Артем Шрайбман. А независимый аналитик Сергей Чалый рассказывает о том, что из-за ситуации с нефтью власти придется пересмотреть концепт справедливости.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ст. 428 (Служебная халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами БФСО «Динамо». По данным источника, претензии вызвала сделка по продаже половины уставного фонда дочерней компании, в результате чего общество лишилось весьма дорогостоящего имущества.
Группа компаний «Тапас» будет принимать участие в создании жилого комплекса на месте бывшего рынка «Лебяжий». Рассказываем, что это будет за комплекс и когда его начнут строить. Кстати, вы знали, что гарантия на новые дома всего пять лет (а бывает и еще меньше)? В последнее время все чаще появляются сообщения о трещинах в том или ином столичном доме. Строители «накосячили», застройщик «не заметил», дольщики поучили бракованный товар, дом разрушается — ответственных нет. Как получается, что нам не гарантируют качество?
Жуткое дело рассматривают сейчас: жителя Зельвенского района судят за то, что забил до смерти 4-летнюю дочь. Отец, как указано в материалах дела, бил детей (дочерей трех и четырех лет) руками и ногами, веником, тапкой, мухобойкой. Старшую дочь клал на пол, наступал ногой на лицо и удерживая ее за руку, бил по ногам и туловищу. Вчера вынесли приговорпо другому делу: учащийся колледжа избил мужчину у клуба — тот умер.
И снова возвращаемся к документу об отвязке уплаты так называемого дорожного налога от техосмотра. Госпошлину за допуск к участию в дорожном движении для юридических лиц планируют снизить на 20 процентов. Только вот когда примут документ? Раз уж затронули автомобильную тематику… Президента волнует, что развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. На рассмотрение ему внесли проект указа о стимулировании использования электромобилей. А мы тем временем посмотрели новый мост на Железнодорожной в столице.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Где-то в параллельной реальности происходят странные для нашего понимания дела: немцы переходят на тепловые насосы и котлы на древесине, отказываются от атомной энергии и пытаются производить синтетический природный газ. Что это — сумасшествие на фоне климатических изменений или энергетическая революция?
Более 30 белорусских бизнесменов являются почетными консулами и представляют интересы других стран в Беларуси. Мы отобрали 15 самых известных предпринимателей и попытались выяснить, чем их так завлекает дипломатия.
Есть в агрогородке под Слонимом, где люди в принципе живут неплохо, хозяйство, которое никак не могут продать. Внешнее благополучие агрогородка объясняется просто: поселок около Слонима, и часть людей ездит туда работать. А вот в хозяйстве дела совсем неважно идут: и зарплаты маленькие, и работать некому. Что там происходит, читайте в нашем репортаже.
Очередной этап Кубка мира по биатлону из-за коронавируса прошел без зрителей: не было 100-тысячной ревущей толпы, не было громких фанатов вдоль трассы. Мнения спортсменов о том, как подобная обстановка повлияла на результат, разделились. Рассказываем, как все прошло.