Обвал цен на нефть, падение рубля и новые подозрения на коронавирус в Беларуси - все за вчера

ВОЗ считает, что угроза пандемии коронавируса стала очень реальной, но ситуация поддается контролю . В Беларуси тесты трех пациентов, так называемых «контактов первого уровня», показали положительный результат на РНК коронавируса. Анализы перепроверят. Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что в Беларуси не намерены вводить такие меры, как в Москве, и посоветовал гражданам быть бдительными и самим следить за состоянием своего здоровья, обращаться к врачам. (Кстати, если вы сдали анализ на коронавирус, то вот сколько нужно ждать результата .) Глава Минздрава обещал разобраться с отказом частных медцентров принимать пациентов с симптомами ОРВИ. А вот плановую госпитализацию из-за ОРВИ временно приостановили по всей стране, но не волнуйтесь, такие меры принимают каждый год во время подъема ОРВИ. Министр также рассказал, какие правила безопасности соблюдает сам.