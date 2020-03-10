ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на неделю

10.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

«По-прежнему в Беларуси удерживается не по сезону теплая погода, которая по климатическим характеристикам больше соответствует середине апреля. Не изменится температурный режим и большую часть текущей недели», – проинформировали в Белгидромете.

Во вторник, 10 марта, температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по западу при прояснениях – от нуля до минус 2. Днем будет 6-12 градусов тепла. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, днем в отдельных районах небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами сгустятся туманы. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Со среды, 11 марта, на погодные условия в Беларуси начнут влиять фронтальные разделы активных атлантических циклонов. Хотя температурный фон останется повышенным, но из-за усиления юго-западного ветра погода станет менее комфортной. Ночью в среду преимущественно по западной части страны, утром и днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5. Днем будет 5-12 градусов тепла, по юго-западу – до плюс 14.

В четверг, 12 марта, будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а днем по Гродненской и Брестской областям на большей части территории, ожидаются кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ночью местами, утром и днем во многих районах прогнозируется сильный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4. Днем будет 6 -13 градусов тепла, в юго-западных районах – до плюс 16.

В пятницу, 13 марта, будет опять же облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью по северу с мокрым снегом). Во многих районах сохранится сильный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, по юго-востоку – до плюс 7. Днем будет 4-11 градусов тепла.

«В предстоящие выходные погода изменится. Температура понизится, среди осадков чаще всего будет преобладать мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог не исключается гололедица. Стихнет ветер», – отметили в Белгидромете.

https://www.sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обвал цен на нефть, падение рубля и новые подозрения на коронавирус в Беларуси - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика