В конце марта из Гродно в Санкт-Петербург пустят дополнительные поезда

Источник материала: Tut.by

Поезд Гродно - Санкт-Петербург - Гродно, который пустили в декабре 2019 года и который курсирует раз в четыре дня, оказался очень востребованным, поэтому в нынешнем году решили добавить несколько дополнительных дней. Так поезд будет курсировать, помимо основных дней, еще и 20, 27, 28 марта, а также 30 апреля. Дальше — больше. В мае будет семь дополнительных дат отправления поезда, в июне — шесть, в июле — семь, а в августе — 20, сообщает «Гродненская правда».

В питерском составе по одному купейному и плацкартному вагону до Санкт-Петербурга, два плацкартных и один купейный вагоны до Витебска. В Минске к гродненскому поезду цепляют по два плацкартных и купейных вагона до Питера.

Из Гродно поезд отправляется в 13.32, в Санкт-Петербург прибывает на следующее утро в 9.16. Время в пути — 19 часов 44 минуты.

Специалисты БелЖД посмотрят, каким будет пассажиропоток и насколько будут востребованы дополнительные поезда. Вполне возможно, что расписание будет откорректировано.