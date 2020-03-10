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Караник рассказал, когда ждать результатов тестов
10.03.2020 09:50 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Проведение анализа тестов на коронавирус занимает несколько часов. Людям, у которых выявлено инфицирование, после проведения теста звонят в течение суток. Тем, у кого заражения нет, не звонят.
«Если в течение суток после забора биоматериала с вами не связались, результат отрицательный», — сказал глава Минздрава Владимир Караник на пресс-конференции в Минске 9 марта.
По его словам, объем тестов очень большой — за сутки лаборатории выполняют несколько тысяч исследований. Задействованы три лаборатории для проверки анализов на коронавирус. В случае необходимости могут быть задействованы семь лабораторий.
«Цена ошибки достаточно серьезная, поэтому на сегодняшний все сконцентрировано в тех местах, где наиболее обеспечен кадровый персонал, в первую очередь, и сосредоточены реактивы, но оборудование позволяет это вести во всех областных центрах», — отметил он.
Ситуация, когда положительные результаты оказались ложными, также негативно влияют на эпидемиологическую обстановку: при подозрении на заражение человека изолируют, проверяют его контакты.
В настоящее время в Беларуси находится под лабораторным контролем находятся 1200-1300 человек: часть из них находится в стационаре, часть наблюдается амбулаторно.
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Проведение анализа тестов на коронавирус занимает несколько часов. Людям, у которых выявлено инфицирование, после проведения теста звонят в течение суток. Тем, у...
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