Караник рассказал, когда ждать результатов тестов

Проведение анализа тестов на коронавирус занимает несколько часов. Людям, у которых выявлено инфицирование, после проведения теста звонят в течение суток. Тем, у кого заражения нет, не звонят.

«Если в течение суток после забора биоматериала с вами не связались, результат отрицательный», — сказал глава Минздрава Владимир Караник на пресс-конференции в Минске 9 марта.

По его словам, объем тестов очень большой — за сутки лаборатории выполняют несколько тысяч исследований. Задействованы три лаборатории для проверки анализов на коронавирус. В случае необходимости могут быть задействованы семь лабораторий.

«Цена ошибки достаточно серьезная, поэтому на сегодняшний все сконцентрировано в тех местах, где наиболее обеспечен кадровый персонал, в первую очередь, и сосредоточены реактивы, но оборудование позволяет это вести во всех областных центрах», — отметил он.

Ситуация, когда положительные результаты оказались ложными, также негативно влияют на эпидемиологическую обстановку: при подозрении на заражение человека изолируют, проверяют его контакты.

В настоящее время в Беларуси находится под лабораторным контролем находятся 1200-1300 человек: часть из них находится в стационаре, часть наблюдается амбулаторно.