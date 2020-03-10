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У скоростного автобуса, идущего через Каменную Горку, появятся новые остановки (а некоторые отменят)
10.03.2020 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Маршрут скоростного автобуса № 188С, который идет через Каменную Горку, изменится с четверга 12 марта. Об этом
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У скоростного автобуса, идущего через Каменную Горку, появятся новые остановки (а некоторые отменят)
Маршрут скоростного автобуса № 188С, который идет через Каменную Горку, изменится с четверга 12 марта.
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