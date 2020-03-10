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У скоростного автобуса, идущего через Каменную Горку, появятся новые остановки (а некоторые отменят)

10.03.2020 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маршрут скоростного автобуса № 188С, который идет через Каменную Горку, изменится с четверга 12 марта. Об этом сообщает «Минсктранс».

  • появятся новые остановки в прямом направлении: «Горецкого», «Микрорайон Каменная Горка», «Владислава Голубка», «Иосифа Жиновича», «Всеволода Игнатовского», «НПО «Гранат», «Тимошенко», «Пинская»;
  • отменяются такие остановки в прямом направлении: «Некрашевича», «ТЦ «Кирмаш», «Каменногорская, 14»;
  • появятся новые остановки в обратном направлении: «Центр милосердия», «Всеволода Игнатовского», «Иосифа Жиновича», «Горецкого»;
  • отменяются такие остановки в обратном направлении: «Казимировская»,"ТЦ «Кирмаш», «Некрашевича».

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Маршрут скоростного автобуса № 188С, который идет через Каменную Горку, изменится с четверга 12 марта.
 
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