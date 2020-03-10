Лестница как во Львове, игры в мяч, соседские праздники. Прогуляйтесь по дворикам Минска из 1980-х

Источник материала: Tut.by

Дворы-колодцы, одежда на веревках, деревянные беседки, сирень у скамеек — нет, разговор не про Львов и Одессу, а про Минск. Известный фотограф Вадим Качан уже по традиции показывает читателям TUT.BY уютный, ламповый город, который успел застать в 1980-е. Вот фотографии из нескольких колоритных минских двориков.

— В восьмидесятые я был членом фотоклуба «Вечерний Минск» при газете. Тогда ходил по дворикам и много снимал, — рассказывает Вадим Качан, который сейчас преподает фотографию.

«Теперь там холодные конторы, а тогда была жизнь»

В этой подборке — несколько двориков. Самый «львовский» — в Верхнем городе (вероятно, Интернациональная, 33). Похожие дворы можно было найти на Революционной, в Музыкальном переулке.

Есть снимки и дворика в районе Немиге, где дети играют в войну.

— Теперь там везде холодные конторы, бывшие дворы переделаны, стилизованы под что-то невнятное. А тогда была жизнь, — вспоминает Вадим Качан.



















Жители одного из домов по улице Революционной



Возле жилого дома на Немиге

«Прямо у подъезда выступал ансамбль»

Много снимков из двора на Мясникова, 35. Вадим Качан сам там жил, это уже послевоенное здание.

— Большую часть дома построили еще при Сталине, а два последних подъезда — уже при Хрущеве, во время борьбы с излишествами. Поэтому в нашей части были и квартиры-полуторки, и совмещенный санузел, — улыбается фотограф.

В подвале дома — бомбоубежище, по краям — помещения детского сада с кирпичными верандами, которые позже снесли.



Скамейка у дома по Мясникова, 35 летом



Та же скамейка зимой







За спиной у женщины — дом во дворе нынешнего дома на Мясникова, 76. В 1990-х его снесли взрывом



Снесенный дом с другой стороны



Тоже рядом с домом по Мясникова, 76



Детская площадка во дворе на Мясникова, 35

















— Движущей силой нашего двора была массовик-затейник Циля Моисеевна. Во время праздников дети устраивали концерты для соседей, а бывало, даже приезжал ансамбль и выступал прямо у подъезда. Взрослые приносили угощения, выпечку на стол, а вот алкоголя не было. Я фотографировал, печатал снимки, а потом, уже на следующий праздник, вывешивал их прямо во дворе.

За заборами двора по Мясникова, 35 (жилой дом есть и сейчас) — Дом правительства.

— Уже во времена перестройки Дом правительства иногда делился с нами своими благами. Помню, как прямо на автостоянке устраивали распродажу бананов — и мы туда бежали всем двором, становились в очередь.



С тарелкой в руках — та самая Циля Моисеевна, жительница дома по Мясникова, 35























