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В Беларуси на ближайшие три дня объявили штормовое предупреждение
10.03.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На ближайшие три дня в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Причина — сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
Днем 11 марта по западной половине Беларуси и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−18 м/с. В дневные часы 12 марта, ночью и утром 13 марта на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15−22 м/с.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.
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