В Беларуси на ближайшие три дня объявили штормовое предупреждение

Источник материала: Tut.by

На ближайшие три дня в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Причина — сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

Днем 11 марта по западной половине Беларуси и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−18 м/с. В дневные часы 12 марта, ночью и утром 13 марта на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15−22 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).