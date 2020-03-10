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В Беларуси на ближайшие три дня объявили штормовое предупреждение

10.03.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ближайшие три дня в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Причина — сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

Днем 11 марта по западной половине Беларуси и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−18 м/с. В дневные часы 12 марта, ночью и утром 13 марта на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15−22 м/с.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Минск
 
 
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