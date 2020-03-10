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Жестокое убийство матушки в Озаричах. СК - о том, что произошло и кого обвиняют

10.03.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СК завершил расследование убийства 42-летней матушки из Гомельской области. Напомним, ее тело с ножевыми ранениями нашли в доме в городском поселке Озаричи Калинковичского района утром 2 октября 2019 года. Сначала по подозрению в жестоком убийстве милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма, потом вышли на след другого человека, причастного к совершению преступления. Позже следствию удалось разобраться, что и как произошло.


Фото: Сергей Комков

1 октября прошлого года 23-летний житель деревни Вязовица, бывший в тот день в поселке Озаричи, работал в местном храме. После окончания трудового дня молодой человек созвонился со своей девушкой. Они поссорились, он выпил. Потом, по его словам, решил угнать принадлежавший батюшке Volkswagen Transporter и съездить на нем к девушке.

Он пошел к дому настоятеля храма. Входную дверь открыла матушка, парень стал требовать ключи от автомобиля. Женщина ответила отказом и попыталась закрыть дверь изнутри. Тогда обвиняемый нанес ей удар ножом и проник в дом. Затем он избил 42-летнюю женщину и нанес ей множество ударов ножом по различным частям тела.


Молодой человек забрал ключи от автомобиля, 20 долларов США, тысячу российских рублей и смартфон за 400 рублей.

После этого он поехал по Калинковичскому району. Заехал на молочно-товарную ферму в родной деревне, наехал там на мусорный контейнер, тюк соломы и цистерну для воды. Свидетелями этого стали пришедшие на утреннюю дойку коров работники фермы. Они забрали у пьяного водителя ключи от автомобиля — и он скрылся.


О ДТП стало известно милиции.

Вскоре эксперты сообщили следователям, что изъятый с места происшествия след участка ладони совпал со следами ладоней парня из Вязовицы. На следующий день, 3 октября, он был задержан. Позже у него нашли клинок ножа, рукоятка которого была ранее обнаружена у дома матушки.


Отец Георгий и Татьяна. Фото со страницы Татьяны в Одноклассниках

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и хулиганства.

Сейчас ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 207 УК (разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения); ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем); ч.3 ст. 214 (угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с угрозой его применения).

Молодому человеку грозит наказание вплоть до смертной казни.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Тело 42-летней матушки с ножевыми ранениями нашли в доме в городском поселке Озаричи Калинковичского района утром 2 октября 2019 года. Сначала по подозрению в...
 
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