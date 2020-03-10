«Свадьбы и прощания на кладбище отменены». Белоруска в Италии - о карантине в стране

Источник материала: Tut.by

С 10 марта во всей Италии вводится карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. По темпам заражения COVID-19 и уровню смертности от него Италия вышла на первое место в мире. Белоруска Мария Прыгунова живет в Ломбардии — регионе на севере страны, который попал под ограничительные меры еще 8 марта. Она рассказала TUT.BY, как местные жители восприняли новости о карантине и что сейчас происходит на улицах.



Фото: Reuters

Белоруска Мария Прыгунова живет в городе Мантуя — это в провинции Ломбардия на севере Италии. С 8 марта она объявлен а карантинной зоной. Теперь ограничительные меры касаются всей страны.

Что это значит на практике? Мария рассказывает:

— Теперь любое перемещение внутри карантинной зоны должно быть мотивировано. То есть для этого необходима веская причина. Сейчас можно ездить только на работу, по неотложным семейным обстоятельствам или по причине здоровья.

При этом причина обращения к врачу должна быть важной. Визиты вроде планового осмотра у стоматолога сейчас отменяются.

— В государственных больницах все отложено до лучших времен. Многие из них попросту переполнены.

Аудиторные занятия в школах и университетах по-прежнему отменены. Но на работу, рассказывает Мария, она и ее коллеги ездят, как раньше. Та же ситуация — и у ее мужа. Хотя многим фирмам советуют разрешить сотрудникам работать из дома.



Мария из Минска живет в Италии уже десять лет. Фото: личный архив Марии Прыгуновой

— Многие работодатели прибегли к этой мере, но не все соглашаются. Все-таки на многих местах удаленная работа не может покрывать все обязанности сотрудника. Например, отвечать на звонки, выдавать деньги или карточки на покупку чего-то срочного. К тому же, потом кто-то будет обижаться, что он на рабочем месте, а его коллега — дома. Это может вызвать ненужные трения между сотрудниками

Как и раньше, выходить в магазин можно, но только по одному и лучше — рядом с домом, рассказывает Мария. Прогулки и пробежки в одиночку разрешены, но только в зоне своего места жительства. Бары и рестораны открыты лишь до 18 часов. Но в них мало кто ходит — большинство людей заказывают доставку на дом.

— Все слегка нервничают, но никто не бежит закупаться в магазины. О введении карантина лично я узнала из соцсетей. Там это решение восприняли позитивно. Почти все стараются противостоять эпидемии и следовать советам Минздрава как можно реже выходить из дома. Сейчас на улицах можно встретить гораздо меньше людей, чем обычно.



Фото: Reuters

Вечером 7 марта, когда в Сети появился черновик указа о введение ограничительных мер в нескольких провинциях, те, кто работает на севере, но родом с юга, решили поехать домой. В тот вечер, рассказывает Мария, соцсети были переполнены фотографиями и видео с вокзала в Милане.

— На них толпы людей пытались попасть на поезд из Милана. Хотя до этого нам всем рекомендовали держать между друг другом дистанцию хотя в один метр. Лично я до сих пор особо не понимаю их мотивов. Потенциально вирус может распространиться по всей стране. Будем следить, что произойдет дальше. Сейчас в больницах северной Италии лежит много людей с осложнениями. А на юге нет такого большого количества госпиталей. К тому же, уровень их оснащения не такой, как на севере. Там меньше фондов, специалистов. Если на юге произойдет вспышка, то это станет еще большей проблемой. Этот побег был очень негативно воспринят в соцсетях.

Все спортивные и другие массовые мероприятия в Италии отменены. В том числе — свадьбы и похороны. Если человек умирает, ритуал прощания проводится дома, рассказывает Мария. На кладбище не разрешается присутствовать никому, даже родственникам.



Кладбище, закрытое из-за карантина. Фото: Reuters

В городе, говорит Мария, сейчас появляются посты полиции. Они имеют право останавливать местных жителей и спрашивать, куда и по какой причине едут, где живут.

— Я еще толком не разобралась с этим, — рассказывает девушка. — Насколько я владею информацией, если ты перемещаешься не по работе, то нужно писать заявление, что я еду, например, в такую-то клинику, потому что у меня назначено такое-то срочное исследование. Потом эту информацию обещают проверять.

За перемещение без уважительной причины предусмотрено наказание: или штраф от 200 евро, или арест на срок до трех месяцев, рассказывает Мария.

Сама девушка никуда уезжать не собирается.

— Вирус может не проявляться в течение двух недель. Если я уеду, то могу перенести инфекцию туда, где его еще нет. К тому же, если заболею, то не буду знать, к кому обратиться. Государство надеется на ответственность граждан. Никто не против таких мер. Все прекрасно понимают ситуацию, и большинство старается сделать все возможное, чтобы побыстрее остановить эпидемию и вернуться к обычной жизни.