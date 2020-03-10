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В Беларуси – плюс три инфицированных
10.03.2020 13:21 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Тесты еще у трех человек показали положительный результат на коронавирус.
Об этом сообщает
Три новых инфицированных относят к контактам первого уровня – с пациентами, вернувшимися из Италии. Заражение подтвердили результаты повторных анализов.
Новые зараженные были госпитализированы в то же время, как и установленные заболевшие. Поэтому врачи надеются, что инфекция не распространялась все это время. Пациенты чувствуют себя хорошо, у них нет температуры, ни на что не жалуются.
В то же время, глава Минздрава Владимир Караник 9 марта сообщил, что у первых трех пациентов тесты показали отрицательный результат, и всех троих выпишут на этой неделе.
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Тесты еще у трех человек показали положительный результат на коронавирус.
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