В Беларуси – плюс три инфицированных

Тесты еще у трех человек показали положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун 10 марта.

Три новых инфицированных относят к контактам первого уровня – с пациентами, вернувшимися из Италии. Заражение подтвердили результаты повторных анализов.

Новые зараженные были госпитализированы в то же время, как и установленные заболевшие. Поэтому врачи надеются, что инфекция не распространялась все это время. Пациенты чувствуют себя хорошо, у них нет температуры, ни на что не жалуются.

В то же время, глава Минздрава Владимир Караник 9 марта сообщил, что у первых трех пациентов тесты показали отрицательный результат, и всех троих выпишут на этой неделе.