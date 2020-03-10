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Жителям Лошницы напомнили о правилах пожарной безопасности на сельском сходе

10.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Данное мероприятие было инициировано Борисовским горрайотделом по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными субъектами профилактики. На мероприятии присутствовали председатель Лошницкого сельского Совета, а также представители УЗ «Борисовская центральная больница», участковые инспектора Борисовского РУВД.

Перед началом мероприятия спасатели подробно рассказали и продемонстрировали возможности мобильного приложения «Помощь рядом». Предложили всем присутствующим жителям проверить, знают ли они, как безопасно навести порядок на приусадебном участке, каковы последствия выжигания травы, и что делать, если огонь вышел из-под контроля. Пройдя интерактивный тест «Весенние палы» в мобильном приложении.

Начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза выступил с вступительным словом, ознакомил присутствующих со статистикой, произошедших пожаров в республике, районе и на территории Сельского совета. Обсуждались вопросы подготовки к пожароопасному весеннему периоду, а именно недопущения выжигания сухой растительности.

Председатель сельского совета Ирина Грук продолжила дальнейшую беседу, где рассказала о важности таких встреч, о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах. О работе, которая проводится сельским Советом по данному направлению. О необходимости объединить усилия государственных служб и самих жителей, чтобы не допустить беды.

Много вопросов от местного населения поступило к спасателю. Обсуждались вопросы о важности установки автономных пожарных извещателей, печного оборудования, типичные ошибки при эксплуатации электрооборудования.

После выступления представителей районных служб для присутствующих был продемонстрирован фильм противопожарной направленности, также всем участникам схода были вручены памятки по пожарной безопасности.

https://minobl.mchs.gov.by/novosti/301390/

 
 
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6 марта в агрогородке Лошница состоялся сельский сход жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе.
 
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