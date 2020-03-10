ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дубровенский РОЧС напоминает об ответственности за весеннее выжигание травы

10.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенский РОЧС напоминает об ответственности за весеннее выжигание травы

Совсем скоро начнется пожароопасный период из-за возможных палов сухой растительности и трав на корню, который несет в себе угрозу возникновения ЧС, а также нанесения значительного вреда окружающей среде.
На территории Дубровенского района за 2019 год подразделениями МЧС было осуществлено более 100 выездов на ликвидацию пожаров и загораний в природных экосистемах, которые произошли по причине выжигания сухой растительности и трав на корню.
В рамках реализации указа по наведению порядка на земле, в ходе рейдовых мероприятий Дубровенский РОЧС совместно с заинтересованными службами выявил ряд земельных участков с неокошенной сухой растительностью, на некоторых из них в прошлом уже были зарегистрированы возгорания по причине неосторожного обращения с огнем.
В целях исключения загорания сухой растительности, а также уменьшения возможного ущерба при загораниях, Дубровенский РОЧС напоминает о необходимости поддержания придворовой территории в надлежащем состоянии.
Также работники МЧС предупреждают об административной ответственности за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках – влечет наложение штрафа по ст.15.57 КоАП РБ от 10 до 40 б.в.
Разжигание костров в запрещенных местах по Ст. 15.58 КоАП РБ предупреждение либо штраф до 12 б.в.
Александр БЕЛКИН, Дубровенский РОЧС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совсем скоро начнется пожароопасный период из-за возможных палов сухой растительности и трав на корню, который несет в себе угрозу возникновения
 
Новости дня
Новости общества
 
А вот и он - первый весенний городской субботник в Могилеве. Рассказываем, когда будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика