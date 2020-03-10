Дубровенский РОЧС напоминает об ответственности за весеннее выжигание травы

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Совсем скоро начнется пожароопасный период из-за возможных палов сухой растительности и трав на корню, который несет в себе угрозу возникновения ЧС, а также нанесения значительного вреда окружающей среде.

На территории Дубровенского района за 2019 год подразделениями МЧС было осуществлено более 100 выездов на ликвидацию пожаров и загораний в природных экосистемах, которые произошли по причине выжигания сухой растительности и трав на корню.

В рамках реализации указа по наведению порядка на земле, в ходе рейдовых мероприятий Дубровенский РОЧС совместно с заинтересованными службами выявил ряд земельных участков с неокошенной сухой растительностью, на некоторых из них в прошлом уже были зарегистрированы возгорания по причине неосторожного обращения с огнем.

В целях исключения загорания сухой растительности, а также уменьшения возможного ущерба при загораниях, Дубровенский РОЧС напоминает о необходимости поддержания придворовой территории в надлежащем состоянии.

Также работники МЧС предупреждают об административной ответственности за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках – влечет наложение штрафа по ст.15.57 КоАП РБ от 10 до 40 б.в.

Разжигание костров в запрещенных местах по Ст. 15.58 КоАП РБ предупреждение либо штраф до 12 б.в.

Александр БЕЛКИН, Дубровенский РОЧС.