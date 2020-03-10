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«Оплатил гостиницу в Лондоне на четырех человек». В чем обвиняют фигурантов «дела Втюрина»
10.03.2020 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 10 марта, Верховный суд
В суде прокуроры стали зачитывать обвинение фигурантам. У бывшего исполнительного директора банка БелВЭБ Юрия Пономарева самая маленькая взятка по делу — 13 тысяч долларов и «выгода имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов». Речь идет о поездке Пономарева с семьей в Лондон в 2014 году. Оказалось, проживание в гостинице ему оплатил представитель «Мобильного сервиса» Александр Бровка. И, по данным следствия, не просто так. С 2014 по 2016 года Понамарев предоставил информацию Бровке о предстоящей закупке оборудования в банк, и тендер был выигран. По версии следствия, Пономарев дважды принял взятку в салоне авто. Первый раз 8 тысяч долларов, потом еще 5 тысяч.
— Вину признаю полностью, — говорит Пономарев, следом эту же фразу повторяет Бровка.
На двоих у председателя правления Межбанковского расчетного центра Феликса Касперовича и заместителя начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андрея Подгорного взятка на в 868 750 долларов.
— В один из дней 2007 года, точное время не установлено, находясь на кухне Кудасова (еще один обвиняемый — Прим.TUT.BY), Касперович получил от последнего не менее 10 тысяч долларов, — зачитывает обвинение прокурор Кирилл Чубковец.
Как говорит государственный обвинитель, деньги передавались за заключение договора о поставке оборудования. Взятки от другого взяткодателя, совладельца «Солидекса» Сергея Покрышки, Касперович принимал несколько лет. Как правило, деньги передавались в машине, общая сумма — 125 тысяч долларов.
— Принял для себя и Подгорного, — уточняет прокурор.
В суде про взятки для Касперовича постоянно звучит «на двоих». Рекордную сумму — 500 тысяч долларов — Касперовичу и Подгорному в несколько этапов передал Владимир Жилин, руководитель «Мобильного сервиса». Всего же Жилин разным фигурантам передал в качестве взяток 900 250 долларов.
Интересный момент: в материалах уголовного дела указано, что Касперович получил 22 тысячи долларов прямо в служебном кабинете от некого Солодухи, представителя коммерческой структуры. Но среди 16 обвиняемых фамилия Солодуха не фигурирует. Так же как Горошко и Турчина, которые тоже передавали деньги Касперовичу. Видимо, эти взяткодатели были освобождены от уголовной ответственности.
— Касперович в Вильнюсе, точное время не установлено, принял от Шаркова 16 тысяч долларов, — продолжает зачитывать обвинение прокурор.
— Полностью признаю свою вину, — говорит Феликс Касперович, который сидит в клетке рядом с Втюриным.
Фигурантами громкого уголовного дела являются:
Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 кг золота.
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Во вторник, 10 марта, Верховный суд начал рассматривать громкое «дело Втюрина». По уголовному делу у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро,...
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