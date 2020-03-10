«Оплатил гостиницу в Лондоне на четырех человек». В чем обвиняют фигурантов «дела Втюрина»

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 10 марта, Верховный суд начал рассматривать громкое «дело Втюрина». По уголовному делу у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмма золота.

Из 16 обвиняемых — 12 за решеткой, еще четверо находятся не под стражей и сидят на первой скамье в зале суда. Фигурантам вменены две статьи УК — дача взятки и получение взятки.





В суде прокуроры стали зачитывать обвинение фигурантам. У бывшего исполнительного директора банка БелВЭБ Юрия Пономарева самая маленькая взятка по делу — 13 тысяч долларов и «выгода имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов». Речь идет о поездке Пономарева с семьей в Лондон в 2014 году. Оказалось, проживание в гостинице ему оплатил представитель «Мобильного сервиса» Александр Бровка. И, по данным следствия, не просто так. С 2014 по 2016 года Понамарев предоставил информацию Бровке о предстоящей закупке оборудования в банк, и тендер был выигран. По версии следствия, Пономарев дважды принял взятку в салоне авто. Первый раз 8 тысяч долларов, потом еще 5 тысяч.

— Вину признаю полностью, — говорит Пономарев, следом эту же фразу повторяет Бровка.



Феликс Касперович в центре

На двоих у председателя правления Межбанковского расчетного центра Феликса Касперовича и заместителя начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андрея Подгорного взятка на в 868 750 долларов.

— В один из дней 2007 года, точное время не установлено, находясь на кухне Кудасова (еще один обвиняемый — Прим.TUT.BY), Касперович получил от последнего не менее 10 тысяч долларов, — зачитывает обвинение прокурор Кирилл Чубковец.

Как говорит государственный обвинитель, деньги передавались за заключение договора о поставке оборудования. Взятки от другого взяткодателя, совладельца «Солидекса» Сергея Покрышки, Касперович принимал несколько лет. Как правило, деньги передавались в машине, общая сумма — 125 тысяч долларов.

— Принял для себя и Подгорного, — уточняет прокурор.



Андрей Подгорный. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В суде про взятки для Касперовича постоянно звучит «на двоих». Рекордную сумму — 500 тысяч долларов — Касперовичу и Подгорному в несколько этапов передал Владимир Жилин, руководитель «Мобильного сервиса». Всего же Жилин разным фигурантам передал в качестве взяток 900 250 долларов.

Интересный момент: в материалах уголовного дела указано, что Касперович получил 22 тысячи долларов прямо в служебном кабинете от некого Солодухи, представителя коммерческой структуры. Но среди 16 обвиняемых фамилия Солодуха не фигурирует. Так же как Горошко и Турчина, которые тоже передавали деньги Касперовичу. Видимо, эти взяткодатели были освобождены от уголовной ответственности.

— Касперович в Вильнюсе, точное время не установлено, принял от Шаркова 16 тысяч долларов, — продолжает зачитывать обвинение прокурор.

— Полностью признаю свою вину, — говорит Феликс Касперович, который сидит в клетке рядом с Втюриным.

Фигурантами громкого уголовного дела являются:

Феликс Касперович , председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;

, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов; Андрей Подгорный , заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;

, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов; Игорь Кудасов , начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов;

, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов; Юрий Зданевич , директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов;

, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов; Алексей Милованов , начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов;

, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов; Андрей Втюрин , заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и в подстрекательстве к даче взятки;

, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и в подстрекательстве к даче взятки; Сергей Сиводедов , генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро;

, генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро; Юрий Пономарев , исполнительный директор Банка БелВЭБ, обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов;

, исполнительный директор Банка БелВЭБ, обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов; Владимир Жилин , фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов;

, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов; Сергей Покрышко , совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов;

, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов; Михаил Пригара , представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов;

, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов; Сергей Шарков , гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов;

, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов; Александр Бровка , представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;

, представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов; Виталий Горбачев , представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;

, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов; Владимир Казанцев , представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;

, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов; Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тысяч долларов.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 кг золота.