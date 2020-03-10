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Все клещи рода Ixodes во взрослом состоянии имеют относительно крупные размеры: длина голодных клещей составляет 1,5 - 5 мм, а у сытых может достигать 15 мм. Цвет голодных клещей красноватый, коричневый или почти черный. Местами обитания клещей являются смешанные леса с высокой травой, но в последние годы их можно встретить не только в лесу, но и в черте города. Клещи никогда не «прыгают» и не падают с деревьев, т.к. не поднимаются выше 1 метра.

На территории Беларуси регистрируются две наиболее опасные для здоровья человека трансмиссивные инфекции, передаваемые иксодовыми клещами - болезнь Лайма и клещевой энцефалит (в Борисовском районе клещевой энцефалит не регистрировался более 5 лет).

Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Реже клещевым энцефалитом можно заразиться при употреблении в пищу сырого козьего (реже коровьего) молока; вирус погибает после 2-х минутного кипячения или при раздавливании клеща и заносе инфекции на слизистые оболочки. Защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки. Обязательной вакцинации подлежат лица, по роду своей деятельности выезжающие в регионы, в которых возможно инфицирование (это Березинский биосферный заповедник, Беловежская пуща и др.). Все остальные категории населения при желании могут привиться на платной основе.

Болезнь Лайма – острое, переходящее в хроническое бактериальное заболевание, для которого характерны кожные высыпания после укуса клеща по типу мигрирующей эритемы, серозные менингиты, миокардиты, хронические артриты. Вакцины от Лайм-боррелиоза не существует, поэтому в качестве профилактики (после укуса) назначается антибиотик с последующим исследованием крови.

Неспецифические меры профилактики клещевых инфекций сводятся к предупреждению присасывания клещей, поэтому во время посещения мест, где возможно их нападение необходимо:

- максимально закрыть тело (отдавать предпочтение одежде светлого цвета с длинными рукавами и капюшоном, брюки заправлять в ботинки или сапоги);

- использовать отпугивающие репелленты (эффективность зависит от соблюдения рекомендаций по способу применения, указанного на этикетке);

- каждый час проводить само- и взаимоосмотр одежды и открытых участков тела.

Для предотвращения появления клещей на загородных участках рекомендуется очистить территорию от валежника и сухостоя, скосить траву, при необходимости обработать участок противоакарицидными средствами.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью для его удаления. Если такой возможности нет, клеща можно извлечь самостоятельно с помощью нити, завязав ее узлом как можно ближе к хоботку клеща и осторожно выкручивать без резких движений или с помощью специального пинцета, после чего место укуса обработать любым спиртовым раствором. Далее, не позднее 3-х дней с момента укуса, обязательно обратиться к педиатру/терапевту или инфекционисту для назначения профилактического лечения. Только в случае наличия противопоказаний к приему антибиотиков целесообразно проводить лабораторное исследование клеща.

Дополнительную информацию можно получить в ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по тел. 73-47-11.