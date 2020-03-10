Может ли миома матки переродиться в злокачественную опухоль? Гинекологи отвечают на вопросы читателей

Источник материала: Tut.by

Можно ли сохранить яичники при удалении эндометриозных кист? Какой способ диагностики наиболее информативный для профилактики рака половых органов? О каком заболевании могут говорить болезненные обильные месячные или пенистые выделения? Чем опасен высокий пролактин в биохимии? Нужно ли удалять яичники после удаления груди? Онлайн-конференция «Диагностика и лечение гинекологических заболеваний» проходит на информационных порталах Здоровые люди ( 24health.b y) и TUT.BY.



Фото: портал «Здоровые люди»

На вопросы отвечают: Александр Бич, главврач Городской гинекологической больницы Минска, акушер-гинеколог высшей категории, заслуженный врач Беларуси; Светлана Шилкович, доцент кафедры онкологии БелМАПО, кандидат мед. наук, врач-онколог высшей категории.

— Мне 43 года, на протяжении нескольких лет наблюдается увеличение менструального цикла до 63 дней периодически, 1−2 раза за год. Анализ на гормоны хороший, только пролактин выше нормы — 747,1. С 2000 года — мастопатия. Сейчас ничего не беспокоит. УЗИ молочной железы в норме. Как повышенный пролактин влияет на женское здоровье? Опасно ли это и что делать?

Александр Бич: У вас пролактин выше нормы. Необходимо пройти обследование гипофиза для выявления причины (МРТ головного мозга как вариант). А затем посетить врача гинеколога-эндокринолога. Повышенный пролактин влияет на нарушение менструального цикла.

— У меня высокий пролактин, пью таблетки, но после прекращения приема пролактин опять повышается до 1000, МРТ образований гипофиза не выявило. Тиреотропный гормон (ТТГ) раньше был повышен — 4,2, сейчас в норме — 2,7. Возможны случаи, когда таблетки не помогают и пролактин всегда повышен? Что в этом случае делать? Насколько сильно на уровень пролактина влияют занятия спортом?

Александр Бич, Светлана Шилкович: Возможно, вам нужно подобрать другую дозировку препарата, так как он должен помогать. Спорт никакого влияния на уровень пролактина не оказывает.



Александр Бич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— 5 лет назад удалены эндоментриозные кисты, незначительная часть яичников была сохранена, но в 38 лет наступил климакс. Чувствую себя хорошо, только иногда (примерно раз в день) бывают приливы (внезапное ощущение жара, покраснение и усиление потливости). Нужно ли пить какие-то гормоны, чтобы поддерживать необходимый гормональный фон?

Александ Бич: Нужно проверить основные 4 гормона: лютеинизирующий, фолликулостимулирующий, эстрадиол и прогестерон. После этого пройти консультацию гинеколога-эндокринолога с целью определения необходимости применения заместительной гормональной терапии.

— Хотелось бы услышать ваше мнение о длительности приема заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Ранний климакс — в 36 лет, прием Фемостона уже около 9 лет. Как этот препарат влияет на фиброзно-кистозную мастопатию груди и мелкую фиброаденому? Стоит отменять после 9 лет приема или можно еще пару лет принимать?

Александр Бич и Светлана Шилкович: С учетом вашего возраста естественной пременопаузы при отсутствии клинических проявлений климактерического синдрома можно отказаться от ЗГТ, так как препарат может неблагоприятно повлиять на фиброзно-кистозную мастопатию груди.

— Мне 43 года, с 18 лет стоит диагноз хронический двусторонний аднексит. Лечила много раз, но до сих пор бывают острые боли в низу живота, возможно, от малейшего переохлаждения. Можно ли вылечить эту болезнь раз и навсегда?

Александр Бич, Светлана Шилкович: Желательно в период обострения болей пройти полное клиническое обследование у гинеколога: мазок на степень чистоты влагалища, посев на бактериальную флору из влагалища, на ИППП, УЗИ органов малого таза, эндоскопическое обследование кишечника (колоноскопия)

— У моей бабушки был рак вульвы. Передается ли этот рак по наследству? Какие исследования и когда пройти для профилактики?

Светлана Шилкович: Рак вульвы — ненаследственное заболевание. Он чаще бывает в период постменопаузы, после угасания эстрогенной функции организма, что является причиной атрофии наружных половых органов. Вторая причина рака вульвы — вирус папилломы человека. Поэтому в молодом возрасте стоит провериться на ВПЧ. При наличии доброкачественных образований вульвы следует их лечить вовремя.



Светлана Шилкович. Фото: портал "Здоровые люди"

— Надо ли после удаления груди удалять яичники — профилактически? И как быстро?

Светлана Шилкович: Необходимость удаления яичников должен решать онколог индивидуально в зависимости от гистологической формы рака молочной железы.

— Обязательно ли нужно удалять полип в цервикальном канале? Есть ли другие методы удаления, кроме выскабливания под общим наркозом?

Александр Бич: Удалять нужно в обязательном порядке с гистологическим исследованием материала. К сожалению, других способов кроме выскабливания, не существует.

- Мне 38 лет, в 2018 году провела химиолучевую терапию. Сейчас начала набирать вес без причины. Можно ли мне применять гормонозаместительную терапию? Хочется выглядеть хорошо, да и кости нужно поддержать.

Светлана Шилкович, Александр Бич: Если у вас была негормонозависимая опухоль, тогда применение ЗГТ возможно, но необходима консультация с вашим лечащим врачом.

— Мне 34 года. Около 7 лет назад лечила эрозию шейки матки лазерным методом. Вылечила. Могут ли в связи с этой операцией быть проблемы с естественными родами?

Александр Бич: Как правило, лазерная терапия эрозии шейки матки не вызывает проблем с естественными родами.

— Три года назад из-за большого эндометрия, опускания матки она была удалена вместе с яичниками. Все это время принимаю вагинальные гормональные свечи Эстринорм. Есть ли риск заболеть раком груди?

Светлана Шилкович: Использование вагинальных гормональных свечей в режиме 2 раза в неделю для лечения атрофии слизистой влагалища имеет минимальные риски заболевания раком груди.

— Может ли миома матки переродиться в злокачественную опухоль?

Светлана Шилкович, Александр Бич: Миома матки может переродиться в саркому. Факторы риска — быстрый рост фиброматозного узла (увеличение его в два раза и более в течение года при динамическом наблюдении).

— Дочке 20 лет. Очень болезненные (иногда обильные) месячные с самого начала менструации (первый день цикла), сопровождаются болями в пояснице, рвотой, поносом, повышением температуры тела, ознобом. При принятии болеутоляющих таблеток в первый час начала менструации проходят почти безболезненно. Цикл регулярный. В подростковом возрасте на УЗИ ставили двурогую матку, но в 19 лет врач особой патологии на УЗИ не заметила (возможно, немного седловидная). Подскажите, что проверить и как облегчить болезненность месячных? (до родов я тоже периодически страдала болезненными месячными, после родов все прошло).

Александр Бич: Судя по всему, у вашей дочери альгодисменория. Для уменьшения симптомов рекомендуется применять обезболивающие препараты нестероидного ряда и спазмолитики. Рекомендую проходить раз в год обследование (УЗИ и половые гормоны).