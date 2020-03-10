ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Братство Преображения Господня организовало Масленницу в Несвижском доме инвалидов

10.03.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Братство Преображения Господня прихода храма святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина организовало Масленницу в Несвижском доме инвалидов и престарелых. 
Братство Преображения Господня организовало Масленницу в Несвижском доме инвалидов
Уже не первый год братчики проводят Масленицу в этом соцучреждении. Обычно она проходит в фойе главного корпуса дома-интерната, где каждый из присутствующих может поучаствовать в празднике: пуститься в пляс под звуки знакомой веселой музыки или, взяв микрофон, самому исполнить поэтическое или музыкальное произведение.

Братство Преображения Господня организовало Масленницу в Несвижском доме инвалидов

В этом году духовник братства протоиерей Олег Абрамович обратился за помощью в организации праздника к руководителю Несвижского районного центра культуры Анне Винничек.

В концерте свое мастерство представили исполнители и коллективы из Несвижа, д. Завитая, поселков Льнозавод и Новогородейский.

Все присутствующие на мероприятии смогли попробовать традиционные для масленичной недели угощения, приготовленные активистами братства.

Всем насельникам дома-интерната были вручены вкусные подарки домашней выпечки.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Братство Преображения Господня прихода храма святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина организовало Масленницу в Несвижском доме инвалидов и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Может ли миома матки переродиться в злокачественную опухоль? Гинекологи отвечают на вопросы читателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика