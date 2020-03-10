Братство Преображения Господня организовало Масленницу в Несвижском доме инвалидов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Братство Преображения Господня прихода храма святой Живоначальной Троицы аг. Солтановщина организовало Масленницу в Несвижском доме инвалидов и престарелых.



Уже не первый год братчики проводят Масленицу в этом соцучреждении. Обычно она проходит в фойе главного корпуса дома-интерната, где каждый из присутствующих может поучаствовать в празднике: пуститься в пляс под звуки знакомой веселой музыки или, взяв микрофон, самому исполнить поэтическое или музыкальное произведение.





В этом году духовник братства протоиерей Олег Абрамович обратился за помощью в организации праздника к руководителю Несвижского районного центра культуры Анне Винничек.



В концерте свое мастерство представили исполнители и коллективы из Несвижа, д. Завитая, поселков Льнозавод и Новогородейский.

Все присутствующие на мероприятии смогли попробовать традиционные для масленичной недели угощения, приготовленные активистами братства.



Всем насельникам дома-интерната были вручены вкусные подарки домашней выпечки.