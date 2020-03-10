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Борисовский государственный колледж в числе лучших учреждений среднего специального образования области

10.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Перед началом коллегии участники и гости, посетив интерактивные выставки, ознакомились с достижениями системы образования Минщины. Борисовский государственный колледж представил выставку-презентацию «Искусство упаковки», где участники коллегии познакомились с новыми видами упаковки подарков к праздникам, изготовленными учащимися и педагогами отделения торговых профессий.

На пленарном заседании многие педагоги Минской области были награждены дипломами и грамотами.

Нагрудным знаком «Отличник образования» был награжден мастер производственного обучения нашего колледжа Анатолий Николаевич Лесун. Почетной грамотой главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома награждена заместитель директора по воспитательной работе Елена Владимировна Гаврилович.

Среди лучших учреждений образования Минской области назван и Борисовский государственный колледж. По результатам областного конкурса за достижение высоких показателей в развитии образования коллектив колледжа стал победителем в номинации «Лучшее учреждение среднего специального образования – 2019» и награжден дипломом I степени и кубком победителя.

М.В. НЕСТЕРЕНКО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
 
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В Борисове прошла итоговая коллегия главного управления по образованию Минского облисполкома. В мероприятииприняли участие около 1000 человек.
 
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