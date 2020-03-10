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«700 000 $ - это воровство». На месте спорного флагштока в Гомеле появилось граффити, но его быстро замазали
10.03.2020 16:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле неизвестные разрисовали забор, который ограждает место, где ведутся работы по установке флагштока. На металлопрофиле они написали «700 000 $ - это воровство». Фото
К утру коммунальники закрасили граффити неизвестного автора.
В УВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, недавно
На сайте госзакупок
Горожане активно обсуждают инициативу местных властей. Часть людей считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане
В УКСе Гомеля
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«700 000 $ - это воровство». На месте спорного флагштока в Гомеле появилось граффити, но его быстро замазали
В УВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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