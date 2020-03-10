«Было непривычно, что нужно все делать самим». Как студенты БНТУ вернулись на пары в университет

Источник материала: Tut.by

Чуть больше недели назад, когда у студента БНТУ обнаружили коронавирус, университет перевели на индивидуальную программу обучения. Планировалось, что до 15 марта парни и девушки будут заниматься дистанционно. Но Минздрав разрешил вузу скорректировать планы, и на занятия ребята вышли во вторник, 10 марта. О том, как студенты провели прошлую неделю и с каким настроением пришли на пары, — в материале TUT.BY.





На часах примерно 9.40, через 15 минут в вузе начинается вторая пара. У входа в главный корпус змейкой извивается длинная очередь. Теперь во дворик университета так просто не пройдешь. У ворот с рациями сотрудники службы безопасности БНТУ просят показать студенческий или зачетку.

— Куратор в телеграме предупредил, что так будет, — стоя в очереди, говорит парень в красной куртке. — Это, по ходу, надолго.

— С коронавирусом это никак не связано, — чуть позже пояснит первый проректор БНТУ Георгий Вершина. — Наш вуз расположен в центре города, поэтому в университетский дворик ходят все кому не лень. Чтобы поддерживать порядок, уже полгода в каждом корпусе мы пробно выставляем службу безопасности и студенческую добровольную дружину. Это нормальная практика и для университетов, и для предприятий. Осталось немного подсобирать денег — и мы сделаем автоматизированный пропускной режим по магнитным карточкам.





Во внутреннем дворике не так оживленно, как за воротами. Студенты идут на пары, в масках — никого.

— А зачем они? Они же не спасают, — рассуждают первокурсники Иван и Александр. Парни учатся на механико-технологическом факультете. Отсюда же и иранец, у которого первым в Беларуси выявили коронавирус . Молодой человек, сообщили на днях медики, уже здоров , но пока все еще на карантине.

Парни не скрывают, что часть прошлой недели провели в родных городах. Александр — в Солигорске, Иван — в Сморгони. На вопрос: «Почему?» — отвечают серьезно: «Боялись коронавируса».



Александр и Иван

— Как прошла неделя индивидуального обучения? — спрашиваем у них.

— Учились, сессия же все равно будет, — так же серьезно продолжают молодые люди. — Нам сбрасывали лекции и задания, но было очень непривычно, что нужно все делать самим.

У пятикурсников, которые стоят тут же на входе в корпус, настроение более беззаботное.

— Мы и до ситуации с коронавирусом не учились, и сейчас не учимся, — коротко описывают они свое рабочее расписание. — Практика у нас, дипломная работа.

Во вторник на парах, рассказывают студенты, с которыми мы общались, народу много. У второкурсника Юрия, например, пришла вся группа.

— В выходные куратор сказал, чтобы 10-го все были в университете, — улыбаясь, отвечает молодой человек. — Ребята, конечно, расстроились.

Сам парень из Слуцка. Часть недели был в Минске, когда понял, что со здоровьем у него все нормально и к медикам обращаться не придется, поехал домой к родителям.



Юрий

— Всю неделю преподаватели сбрасывали старосте задания, курсовые, — описывает индивидуальное обучение молодой человек. — На ютьюбе были стримы лекций, можно было зайти посмотреть. Ну или не заходить и не смотреть. Я как-то открыл, а там онлайн всего четыре зрителя.

— Видимо, некоторым было сложно заставить себя учиться.

— Несложно, главное, не лениться.

— А вы ленились?

— Нет, у нас ведь за семестр три курсовые! — отвечает молодой человек, хотя потом признается, что на неделе случалось просыпать лекции. Но, продолжает, студенты придумали, как выкрутиться из такой ситуации: — Берешь конспект у тех, кто смотрел, и переписываешь.

В пресс-службе БНТУ говорят, что в среднем каждую онлайн-лекцию у них на сайте смотрели 500 человек. Активнее всего следили за первыми вебинарами. Тут было по 3500 зрителей.

«У студентов и сотрудников, которых проверяли, коронавируса нет»

Георгий Вершина, первый проректор БНТУ, не скрывает: быстро перевести самый большой вуз страны на индивидуальную программу обучения было непросто. С работы администрации приходилось уходить и в полночь, и после полуночи.



Сергей Балай, TUT.BY

— Но мы справились, — говорит собеседник. — Теперь я шучу, если ввести строгий контроль за студентами, мы можем в десять раз сократить состав преподавателей.

— А почему занятия решили начать раньше, чем планировали?

— Когда стало известно, что у одного из наших студентов коронавирус, мы быстро определили первый уровень его контактов. Это одногруппники и некоторые преподаватели, — объясняет Георгий Вершина. — Информацию о них мы сразу же передали медикам.

Со вторым уровнем было сложнее. Молодой человек — второкурсник. Профилирующих дисциплин у него мало, поэтому на занятия он ходил в два корпуса — в главный и механико-технологического факультета. Здесь учится несколько тысяч студентов. Для подстраховки решили проверить всех очников. Это более 14 тысяч человек. Плюс 3800 преподавателей и работников.



Георгий Вершина

Студентам и сотрудникам измеряли температуру, смотрели горло. Тем, у кого в течение недели замечали хотя бы малейшие признаки вируса, тут же вызывали скорую или отправляли в больницу. Им делали тест на коронавирус. Среди таких пациентов был и сам Георгий Вершина. Его тест показал отрицательный результат.

— В прошлую пятницу у нас уже была информация, что у студентов и сотрудников, которых проверяли, коронавируса нет, — поясняет ситуацию первый проректор. — Поэтому мы обратились в Минздрав с вопросом, можем ли мы вернуться в университет. Министр сказал — да. В Министерстве образования тоже не возражали.

На данный момент на карантине в медучреждениях 26 студентов БНТУ и 5−6 преподавателей. Это люди, которые попали в первый уровень контактов студента-иранца.



Сергей Балай, TUT.BY

— Как всю эту неделю студенты учились?

— Сразу скажу, это не было дистанционное обучение, — отвечает Георгий Вершина. — Тут элементы всего — заочной, очной и дистанционной формы обучения.

Образовательный процесс, говорит собеседник, разработали для трех категорий студентов: тех, кто живет в общежитии, учится из дома или находится в медучреждении. На интернет-страничках факультетов разместили график всех занятий-вебинаров.

— В указанное время преподаватель садился в нашем медиацентре за компьютер — и лекция начиналась, — рассказывает собеседник. — Если лекции не было, преподаватель давал студентам задание самим подготовить конспект, высылал практические задания.

Кроме того, всю неделю в общежитиях работали заведующие кафедрами. В отдельных комнатах они давали студентам консультации и даже принимали академические задолженности.

— Сложнее всего было организовать работу в первый день. В 10 утра у студентов начинались вебинары, мы с коллегами пришли в общежития к 9.00, а ребята еще спят, — улыбается Георгий Вершина. — После этого каждый день в 8.30 утра на русском и английском воспитатели по громкой связи объявляли: «Подъем!» Это помогло решить проблему.



Сергей Балай, TUT.BY

За теми, кто учился из дома, такого контроля не было. Как заниматься, каждый решал сам. Как и то, стоит ли иногородним возвращаться в общежитие.

— Всем, кто живет в общежитии и уехал домой, мы рекомендовали вернуться назад, — говорит Георгий Вершина. — Мне звонили много родителей, спрашивали, что делать. Я советовал возвращаться в Минск. Все-таки, случись что, здесь лучше медицина, и нам проще контролировать учебный процесс.

Были, не скрывает первый проректор, и мамы с папами, которые сами хотели забрать ребенка домой.

— Мы не возражали. Всего уехали около трех тысяч человек. Ребята постепенно возвращались, на утро понедельника, 9 марта, дома находились около 800 человек, — переходит к цифрам собеседник. — Сегодня, полагаю, они уже вернулись на пары.

Несмотря на форс-мажор, говорит Георгий Вершина, продлевать учебный год в БНТУ не планируют. Если кто-то что-то не успевает, будут отрабатывать после пар.