Могилевчане возмутились, что стихийную свалку в центре города засыпали землей, причем токсичной

Источник материала: Tut.by

Стихийная груда мусора годами разрасталась на склоне рядом с домами могилевчан в центре города, сообщает СТВ. И стала реальной угрозой экологии: вместо того, чтобы вывезти и утилизировать бытовые отходы, чиновники решили просто засыпать их землей. А она оказалась токсичной.

Когда местные жители увидели, что мусор не вывозят, а засыпают землей, то забеспокоились и вызвали экологов. Результаты лабораторных исследований оказались неутешительными — земля содержала элементы токсичных веществ.

По словам, заместителя председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Яромчика, завезенный грунт загрязнен нефтепродуктами. И есть уже договоренность о том, что все эти отходы будут убраны.

— Ситуацию так мы не оставим, склон мы вычистим, насколько нам это позволят погодные условия и рельеф местности. И в дальнейшем я предложу гражданам самим смотреть за своими склонами. Общественная сохранность должна быть, — сказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Алексей Шарай.

Местные жители теперь ждут, когда чиновники сдержат слово. Для того, чтобы пригнать технику, должна быть подходящая погода.

А для того, чтобы свалка больше не образовывалась, местным жителям бесплатно выделят контейнеры для раздельного сбора мусора.