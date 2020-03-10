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Кондрусевич о сборе подписей против пропаганды ЛГБТ: Костел не предлагает кого-то преследовать

10.03.2020 21:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне на пресс-конференции представители благотворительного фонда рассказали, что верующие Беларуси собрали 52 тысячи подписей под коллективным обращением с требованием ввести закон, который бы ограничил ЛГБТ-пропаганду в отношении детей и молодежи. Высказался и глава католической церкви Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Сегодня он решил уточнить позицию костела.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению митрополита, некоторые СМИ неправильно подали информацию. Он напомнил, что сбор подписей инициировал благотворительный фонд «Открытые сердца», который не является структурой католической церкви в Беларуси. В обращении подписавшиеся просят главу государства принять национальную программу по защите традиционной семьи и выступить с законодательной инициативой о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних, сообщает catholic.by.

— І мы гэта падтрымліваем, паколькі касцёл у сваім вучэнні і пастырскім служэнні атуляе асаблівым клопатам сям’ю і дзяцей, імкнучыся чытаць знакі часу і адказваць на выклікі сучаснага свету, у якім назіраецца нябачаны дагэтуль крызіс сям'і і сямейных каштоўнасцей, — заявил Кондрусевич.

— У той самы час касцёл не выступае з ініцыятывай кагосьці пераследаваць або дыскрымінаваць, а таксама не прапануе «ўвесці крымінальную адказнасць» за тыя ці іншыя дзеянні, як гэта некаторыя імкнуцца прадставіць. Нічога падобнага ні я, ні іншыя афіцыйныя прадстаўнікі касцёла не выказвалі, — отметил митрополит.

Миссия костела и его служителей, по словам Кондрусевича, — «возвещать истину, оберегать от морального зла и защищать от него наиболее беззащитных, особенно детей и подростков».

9 марта на пресс-конференции директор благотворительного фонда «Открытые сердца» Владислав Волохович рассказал, что подписи под обращением ставили «практикующие католики», «практикующие православные верующие», а также «неравнодушные белорусы».

В обращении к президенту есть пункт, в котором содержится просьба ввести уголовную ответственность «за пропаганду и публичную демонстрацию гомосексуализма в отношении детей и молодежи». В качестве примеров, что может считаться пропагандой гомосексуализма, Владислав Волохович назвал ЛГБТ-флаг на здании посольства Великобритании, выставку в БНТУ, проведенную в 2018 году, «когда в одном помещении был детский театр и проходило выступление открытого гея».

 
 
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«Касцёл не выступае з ініцыятывай кагосьці пераследаваць або дыскрымінаваць, а таксама не прапануе "ўвесці крымінальную адказнасць" за тыя ці іншыя дзеянні, як...
 
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