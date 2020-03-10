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Кондрусевич о сборе подписей против пропаганды ЛГБТ: Костел не предлагает кого-то преследовать
10.03.2020 21:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне на пресс-конференции представители благотворительного фонда
По мнению митрополита, некоторые СМИ неправильно подали информацию. Он напомнил, что сбор подписей инициировал благотворительный фонд «Открытые сердца», который не является структурой католической церкви в Беларуси. В обращении подписавшиеся просят главу государства принять национальную программу по защите традиционной семьи и выступить с законодательной инициативой о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних, сообщает
— І мы гэта падтрымліваем, паколькі касцёл у сваім вучэнні і пастырскім служэнні атуляе асаблівым клопатам сям’ю і дзяцей, імкнучыся чытаць знакі часу і адказваць на выклікі сучаснага свету, у якім назіраецца нябачаны дагэтуль крызіс сям'і і сямейных каштоўнасцей, — заявил Кондрусевич.
— У той самы час касцёл не выступае з ініцыятывай кагосьці пераследаваць або дыскрымінаваць, а таксама не прапануе «ўвесці крымінальную адказнасць» за тыя ці іншыя дзеянні, як гэта некаторыя імкнуцца прадставіць. Нічога падобнага ні я, ні іншыя афіцыйныя прадстаўнікі касцёла не выказвалі, — отметил митрополит.
Миссия костела и его служителей, по словам Кондрусевича, — «возвещать истину, оберегать от морального зла и защищать от него наиболее беззащитных, особенно детей и подростков».
9 марта на пресс-конференции директор благотворительного фонда «Открытые сердца» Владислав Волохович
В обращении к президенту есть пункт, в котором содержится просьба ввести уголовную ответственность «за пропаганду и публичную демонстрацию гомосексуализма в отношении детей и молодежи». В качестве примеров, что может считаться пропагандой гомосексуализма, Владислав Волохович назвал ЛГБТ-флаг на здании посольства Великобритании, выставку в БНТУ, проведенную в 2018 году, «когда в одном помещении был детский театр и проходило выступление открытого гея».
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«Касцёл не выступае з ініцыятывай кагосьці пераследаваць або дыскрымінаваць, а таксама не прапануе "ўвесці крымінальную адказнасць" за тыя ці іншыя дзеянні, як...
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