Беларусь займет у Кувейтского фонда более 24 млн долларов на реконструкцию больницы в Гродно

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 89 о привлечении в 2020—2025 годах внешнего государственного заеме Кувейтского фонда арабского экономического развития. Деньги нужны для реконструкции больницы в Гродно, сообщает пресс-служба президента.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Елена Бычкова

Сумма займа составит 7,5 млн кувейтских динаров (около 57 млн белорусских рублей). Он будет привлечен на 24 года. Деньги пойдут на реконструкцию Городской клинической больницы № 3 Гродно под Гродненский областной клинический онкологический диспансер.

«Глава государства одобрил проект кредитного соглашения и уполномочил на проведение переговоров и подписание документа Министерство здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.