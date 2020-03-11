Италия на карантине. Вернут ли деньги туристам, которые хотели там отдохнуть и уже все забронировали

Источник материала: Tut.by

С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры , призванные не допустить распространение коронавируса. При этом по решению Совмина Италии, на которое ссылается белорусский МИД, туристические поездки на время карантина туда не допускаются. Но что делать белорусским путешественникам, у которых уже куплены авиабилеты в Италию с 10 марта по 3 апреля, есть брони в отелях и апартаментах? Они вообще могут вернуть свои деньги?





«Если рейс не отменили, но запрет на турпоездки есть — деньги должны вернуть»

На карантине вся Италия . Теперь передвижения по стране возможны только при наличии веских причин: работа или здоровье. В стране запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат, закрыты школы и университеты до 3 апреля. В магазинах стоит держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, кафе и рестораны сократят время работы, общественный транспорт будет ходить в прежнем режиме. Выезд итальянцев за границу ограничивать не станут, но «продолжится контроль над въезжающими в Италию».

Белорусский МИД сообщает , что Совмин Италии также на время карантина — с 10 марта по 3 апреля — ограничил и туристические поездки. Пассажиры, прибывающие и убывающие в/из Италии воздушным транспортом (за исключением транзита), должны предъявить обоснованную цель путешествия.

Тем не менее авиарейсы во многие города Италии никто не отменял. У одного из самых популярных лоукостов Ryanair сегодня, 10 марта, есть рейсы в марте из Вильнюса в Милан и Венецию, спокойно можно улететь и в Рим.

Сергей Готин, руководитель проекта helpavia.com, который занимается получением компенсаций для белорусских пассажиров от авиакомпаний, объясняет, что авиакомпании S7 и UTAIR уже предлагают пассажирам вернуть стоимость билета, «Белавиа» до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан, а пассажиры также смогут вернуть полную стоимость билетов или перенести дату полета.





При этом белорусский авиаперевозчик пока сохраняет рейс в Рим и, в случае отказа от полета, возврат билетов может быть только по правилам тарифа, по которым они приобретались. Если билет был куплен по тарифам «Бизнес» и «Флекс», их можно вернуть до вылета бесплатно, если билет приобретен по тарифу «Смарт», то за возврат билета до вылета предполагается штраф 50 евро, по тарифам «Лайт» и «Промо» — возврат билета запрещен. Подробное описание тарифов можно найти здесь .

Но что делать, если куплены билеты у лоукоста Ryanair с вылетом из Вильнюса, а рейс в этот период с 10 марта до 3 апреля никто не отменял? Сергей Готин говорит, что в этом случае у лоукоста можно попросить вернуть деньги, сославшись именно на решение Совмина Италии о карантине и ограничении турпоездок.

— Рекомендация МИДа Беларуси и решение Совмина Италии является весомым аргументом и обоснованной причиной отказа от поездки и основанием требовать безусловный возврат денег за бронь отеля и перелета. В такой ситуации пассажиры могут связаться с перевозчиком Ryanair, объяснить, что у них билеты на такие-то даты, но так как введен карантин, просят их отменить и вернуть деньги. Скорее всего, будет два варианта развития событий: вернут стоимость билетов или предложат перебронировать их на другие даты.

Сергей Готин объясняет, что с Ryanair может быть не всегда легко связаться. Однако по его наблюдениям, многим пассажирам удается это сделать через их Facebook.

«Деньги за отель тоже, скорее всего, вернут»

Что делать, если у вас на время карантина забронирован номер в отеле или апартаменты в Риме на booking.com?

Если бронь с возможностью бесплатной отмены, то здесь вопросов нет. Но если за отмену предполагаются штрафные санкции, то здесь многое будет зависеть от самих отелей и хозяев апартаментов.

— Ряд крупных отелей, таких как Hayatt и Marriott, бесплатно отменяют бронирование в Италии. Однако, отели придерживаются такой политики, что они больше расположены менять даты путешествий, а не просто возвращать деньги за отмененные поездки, — говорит Сергей Готин.

Собеседник объясняет, что на самом booking человек может запросить у владельца апартаментов или отеля возможность бесплатной отмены. И если есть положение Совмина Италии о том, что на время карантина туристические поездки не допускаются, деньги за бронирование тоже вернут. Главное, все это объяснить хозяину апартаментов или представителю отеля.





— Вам нужно будет объяснить, почему вы хотите отменить бронь. И если вы все внятно объясните, то вам пойдут навстречу. У меня была ситуация, когда изменились обстоятельства поездки, и я написал об этом владельцу апартаментов. Хозяин даже не вступал со мной в переписку и вернул деньги. Если вдруг вы обратились и попросили отменить бронирование на время карантина в стране бесплатно, а вам отказали, можете также написать на сам booking и объяснить ситуацию. Обычно они отвечают и пишут, что ничего не гарантируют, но с хозяевами поговорят. Когда от имени клиента просит booking, владелец отеля или апартаментов чаще идет навстречу.

Сергей Готин обращает внимание, что даже если хозяин готов отменить вашу бронь бесплатно, это еще не значит, что вы получите назад свои деньги.

— Отель мог провести платеж по вашей карте через процессинговый центр своего банка и отмену платежа он должен провести через него же. Иначе ваши деньги не вернутся на карту. Поэтому когда вам скажут, что бронь отменили, нужно написать хозяину апартаментов и попросить прислать вам подтверждение с кодом авторизации из банка, что транзакция отменена. И вот этот код авторизации вы в случае чего можете показать в своем банке в Беларуси и банк вернет вам деньги. Когда авторизации нет, то история с возвратом денег может затянуться на месяцы и вы можете просто забыть об этом. А некоторые недобросовестные отели и рассчитывают на то, что вы вообще забудете им напомнить об отмене операции по карте.

Ситуация была бы понятнее, если бы объявили форс-мажор

Что делать, если у вас тур в Италию, купленный в турфирме на конец марта, и вы решили отказаться от поездки?

Руслан Сегенюк, директор туроператора «Тайм Вояж», объясняет, что до середины июня не было и нет массового организованного туристического потока из Беларуси в Италию. Поэтому карантин до 3 апреля в Италии почти никак не отразится на туристической отрасли в Беларуси. В основном наши туристы, купившие туристические путевки в Италию через турфирму на начало лета, переносят поездки на более поздний срок. А это почти всегда можно сделать без штрафных санкций. Отказы от туров, по словам представителя турбизнеса, единичны.





— Те единицы туристов, что покупали какие-то экскурсионные туры на март или начало апреля в Италию, сейчас могут обратиться в свои турфирмы за разъяснениями. В каждом конкретном случае ситуация будет решаться индивидуально. Если торгово-промышленная палата Италии объявит ситуацию с коронавирусом форс-мажором, то по идее и отели, и поставщики туристических услуг должны вернуть деньги (это значит, что их в полной мере вернут и туристам. — Прим. TUT.BY), и тогда вопрос по возврату средств останется только с перевозчиками.

На сейчас такой форс-мажор не объявлен и, по словам представителя туроператора, вопросы по возврату денег за тур в марте и начале апреля будут решаться индивидуально.