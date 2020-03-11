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Глава католической церкви Беларуси призвал молиться о спасении от эпидемии коронавируса

11.03.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава католической церкви Беларуси митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал всех молиться об избавлении от эпидемии коронавируса в мире, сообщает catholic.by.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Свет ахапіла эпідэмія каранавірусу. Заразная і небяспечная хвароба праяўляецца ва ўсё большай колькасці краін свету, у тым ліку і ў Беларусі. Лекары і санітарныя службы робяць усё магчымае, каб яе прадухіліць і як мага хутчэй вылечыць захварэўшых. Пры гэтым яны нават рызыкуюць сваім жыццём, — сказал митрополит.

— У сувязі з гэтым звяртаюся да святароў і вернікаў з заклікам на кожнай святой Імшы падчас малітвы вернікаў маліцца ў інтэнцыі абароны нашага народа ад гэтай небяспечнай заразнай хваробы, а таксама ў інтэнцыі ўсіх захварэўшых, лекараў і супрацоўнікаў службы аховы здароўя, — отметил Кондрусевич.

Он попросил людей сохранять спокойствие, выполнять предписания врачей и не забывать про соблюдение санитарных норм.

В Беларуси 10 марта коронавирус подтвердили еще у трех человек. Таким образом зафиксировано 9 случаев в стране. При этом трех первых пациентов с коронавирусом скоро выпишут, их анализы дали отрицательный результат.

 
 
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Он попросил людей сохранять спокойствие, выполнять предписания врачей.
 
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