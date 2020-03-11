Милиционеры района отметили 103-ю годовщину(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

В самом начале весны свой профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов – 4 марта торжественное собрание и концерт по случаю Дня милиции прошёл в Чашникском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Праздник собрал в актовом зале ветеранов и нынешних сотрудников отделов внутренних дел и охраны, гостей.





Открыл мероприятие начальник отдела внутренних дел Чашникского райисполкома подполковник милиции Александр Усовик следующими словами:

– Защита интересов граждан, охрана общественной безопасности, обеспечение безопасности на дорогах, борьба с преступностью во всех её проявлениях – каждодневный труд сотрудников подразделений. Результаты оперативно-служебной деятельности являются ярким подтверждением тому.

Искренние слова благодарности Александр Усовик адресовал ветеранам органов внутренних дел, благодаря которым сохраняются лучшие традиции.

Особых слов признательности заслуживают семьи и близкие сотрудников. Служебные успехи достигаются во многом благодаря их поддержке. Он выразил им признательность за понимание и помощь в нелегких милицейских буднях.

Обращаясь с поздравлениями к присутствующим, заместитель председателя райисполкома И. Ф Сыровченко отметила, что день милиции – это дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто стоит на страже законности и порядка. Служба милиции – залог стабильности и гарантия безопасности жителей района.

Инна Фёдоровна выразила сотрудникам и ветеранам признательность за труд, преданность, верность долгу и закону, уверенность, что и впредь нелегкая служба стражей правопорядка будет надежно гарантировать стабильность и правопорядок в обществе.

И. Ф Сыровченко вручила поздравительный адрес начальнику Чашникского РОВД А. В. Усовику, Почётную грамоту районного Совета депутатов – старшему участковому И. С. Карповичу.

Поздравление с профессиональным праздником чашникским служителям порядка также адресовали прокурор Чашникского района С. С. Галимбовский, исполняющий обязанности начальника Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь А. В. Малаховский, начальник Чашникского РОСК В. М. Купрацевич, председатель совета ветеранов органов внутренних дел А. С. Семенидо.

Затем продолжилась церемония награждения.

Ветеран отдела внутренних дел В. В. Пшённый удостоен медали «За безупречную службу» III степени.

Благодарность министра внутренних дел Республики Беларусь вручена начальнику отделения уголовного розыска майору милиции М. В. Карага. Волнительно и приятно было слышать тёплые и искренние слова признательности за воспитание сына, Михаила Викторовича Карага, родителям – Виктору Фёдоровичу и Валентине Васильевне. В торжественной обстановке начальник милиции вручил им Благодарность министра внутренних дел Республики Беларусь.

Сотрудники, достигшие высоких результатов в оперативно-служебной деятельности и добросовестно исполняющие свои обязанности, были награждены медалями «100 год мiлiцыi Беларусi» и «75 год вызвалення Беларуси ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», нагрудными знаками «За самаадданую службу» II степени, «За адданасць службе», «За отличие», грамотами и благодарностями.

Ряду сотрудников в торжественной обстановке вручали погоны – им были присвоены очередные специальные звания.

















Заслуженные награды были вручены и сотрудникам Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Поздравления также принимали и ветераны служб.

Прекрасным музыкальным подарком стали песни и танцевальные номера в исполнении кружковцев районного центра детей и молодёжи.

Наталья СТУКАЛОВА.