|
Количество авиарейсов из Бреста в Египет с апреля вырастет в два раза
11.03.2020 07:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С апреля из брестского аэропорта в Египет будет летать 12 рейсов в месяц, пишет
Если в зимний период из Бреста в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха летали по 3 рейса в месяц, то с апреля число предстоящих вылетов в Египет вырастет до шести в каждом направлении.
По информации специалистов брестского аэропорта, все самолеты с курортниками на борту этой зимой вылетали к Красному морю заполненными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все самолеты с курортниками на борту этой зимой вылетали к Красному морю заполненными.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)