Количество авиарейсов из Бреста в Египет с апреля вырастет в два раза

Источник материала: Tut.by

С апреля из брестского аэропорта в Египет будет летать 12 рейсов в месяц, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если в зимний период из Бреста в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха летали по 3 рейса в месяц, то с апреля число предстоящих вылетов в Египет вырастет до шести в каждом направлении.

По информации специалистов брестского аэропорта, все самолеты с курортниками на борту этой зимой вылетали к Красному морю заполненными.