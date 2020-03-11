Суд по «делу Втюрина», новые пациенты с коронавирусом и бесплатные визы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Белорусский рубль вчера укрепил, но не отыграл утраченные 9 марта позиции. Тем не менее банки начали снижать курсы валют, кое-где был повышенный спрос на российский рубль . А вот торговля ждет : если курс рубля продолжит падать, то придется пересматривать цены на импортные товары. Собрали всю информацию о ситуации на валютном рынке тут . Мы прикинули, есть ли смысл ехать в Россию за машиной , учитывая последние колебания на валютном рынке. Может, и дома можно купить то, что надо? В Беларусь, например, привезли новинки — четыре экземпляра китайского электрокара Geely Geometry A . Чем еще запомнился вторник, читайте в нашем коротком обзоре.

САМОЕ ВАЖНОЕ

В Беларуси еще у трех человек подтвердили коронавирус . Пациенты были госпитализированы вместе с первыми заболевшими, поэтому врачи надеются, что не допустили дальнейшего развития болезни и распространения заболевания. Есть хорошая новость : первых трех пациентов готовы выписывать . Контрольные тесты показали отсутствие коронавируса в организме. А в мире продолжают регистрировать новые случаи заражения , в Европе закрывают школы и отменяют массовые мероприятия.

Польша предлагает бесплатные визы , но не для всех. Касается это детей, а также молодых людей в возрасте до 25 лет (тут есть условия ). Между прочим, не только Польша пошла на такое. Читайте, какие еще страны снизили стоимость или стали давать бесплатный «шенген» детям.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Шуре 20 лет, в пять он лишился обеих рук . Теперь его руки — это его мама. Женщина во всем помогает сыну. А Шура занимается плаванием и уже стал мастером спорта. Парень мечтает об участии в Паралимпийских играх, получении образования, протезе и своей квартире.

Променять скучные будни в офисе на прыжки с парашютом не каждый решится. Наша героиня Саша уже сделала полторы тысячи прыжков, пожила в Америке и вернулась в Беларусь, чтобы стать инструктором в аэротрубе. П очитайте про Сашу и ее любовь к небу .

Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Это история про классного руководителя всего для двух учеников . Вера Философ преподает русский язык и литературу. В поселке Омеленец живет около 300 человек, а в школе учится 51 ребенок. Каково это, когда все внимание только паре учеников ?

Белорусский бизнес проигрывает на рынках стран, входящих в ЕАЭС. Мешают недоработки в договорах, протекционистские меры государств и усложняющие конкуренцию высокие налоги в Беларуси. Сможет ли Беларусь за время своего председательства это изменить?

Ирина Хакамада — сильная и интересная женщина. Она рассказала нам о встречах с известными людьми, своем партнерском браке, моментах, когда бывает дурой, о своей дочери и глазах красной лягушки. Интереснейшее интервью . Рекомендуем!

Можно ли сохранить яичники при удалении эндометриозных кист? Какой способ диагностики наиболее информативен для профилактики рака половых органов? О каком заболевании могут говорить болезненные обильные месячные или пенистые выделения? Чем опасен высокий пролактин в биохимии? Нужно ли удалять яичники после удаления груди? На все вопросы ответили гинекологи. Почитайте, возможно, там есть ответ и на ваш вопрос . Но помните, что если вас что-то беспокоит, то лучше сразу обратиться к врачу!

Это ДТП произошло в конце февраля на МКАД. От стоявшей на обочине фуры отлетело колесо: на колесо наехал Opel, который затем врезался в Toyotа. «Японец» от удара влетел в разделительное ограждение, перевернулся и вновь встал на колеса. Та авария обошлась без человеческих жертв, но легковушки сильно пострадали. Когда дошло дело до выплат по страховке, то выяснилось, что они не положены, так как отлетевшее колесо — форс-мажор, а виновника аварии нет. Читайте подробности .