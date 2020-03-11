Суд по «делу Втюрина», новые пациенты с коронавирусом и бесплатные визы - все за вчера

Белорусский рубль вчера укрепил, но не отыграл утраченные 9 марта позиции. Тем не менее банки начали снижать курсы валют, кое-где был повышенный спрос на российский рубль. А вот торговля ждет: если курс рубля продолжит падать, то придется пересматривать цены на импортные товары. Собрали всю информацию о ситуации на валютном рынке тут. Мы прикинули, есть ли смысл ехать в Россию за машиной, учитывая последние колебания на валютном рынке. Может, и дома можно купить то, что надо? В Беларусь, например, привезли новинки — четыре экземпляра китайского электрокара Geely Geometry A. Чем еще запомнился вторник, читайте в нашем коротком обзоре.
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Польша предлагает бесплатные визы, но не для всех. Касается это детей, а также молодых людей в возрасте до 25 лет (тут есть условия). Между прочим, не только Польша пошла на такое. Читайте, какие еще страны снизили стоимость или стали давать бесплатный «шенген» детям.
Суды. Громкое «дело Втюрина» рассматривают в Верховном суде. По уголовному делу у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмма золота. По делу проходят 16 обвиняемых. Фигурантам вменены две статьи УК — дача взятки и получение взятки. Еще одно дело о коррупции рассматривают в отношении бывшего председателя суда Минского района. Мужчину обвиняют в злоупотреблении властью и хищении путем злоупотребления властью. А в Гомеле начали судить парней, которые во дворе дома напали на женщину, затолкали потерпевшую в ее же машину и увезли.
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