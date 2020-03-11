Сколько стоит литр березового сока в лесхозах Брестчины и как его получить бесплатно

Источник материала: Tut.by

Лесхозы области уже начали заготовку березового сока, но сок идет еще очень слабо, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на заместителя гендиректора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илью Шпака.



Сбор березового сока возле деревни Белица, 30 марта 2012 года. Фото: Reuters

Погода для сокодвижения неблагоприятная. Пока самый большой объем сока в Лунинецком лесхозе, там уже его поставляли и на производство.

Людям же в этом году хотят продать около 600 тонн сока. Его можно будет купить на территории брестских лесничеств. Литр будет стоить около 15−17 копеек. Цена — как в прошлом году.

Кстати, березовый сок в Беларуси можно собирать совершенно бесплатно. Для этого не нужно иметь никаких документов — достаточно обратиться в лесхоз и получить разрешение лесничего. В лесхозе укажут конкретное место и деревья, из которых именно вам можно добывать сок. Без такого разрешения физлица рискуют заплатить штраф до 20 базовых, предприниматели — до 100, а юридические лица — до 500.

В этом году планируется заготовить 6 тысяч тонн березового сока. При благоприятных погодных условиях сокодвижение может продлиться от трех до пяти недель. Заниматься заготовкой сока будут все 14 лесных хозяйств области. Поставляться сок также будет и на экспорт — в Литву. В каком объеме — решит министерство.