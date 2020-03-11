|
Витеблянка везла в Россию полную машину контрабандных сигарет. Получила большой штраф
11.03.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У жительницы Витебска конфисковали 25 тысяч пачек сигарет стоимостью 30,2 тысячи рублей. Женщина получила штраф в 5,4 тысячи рублей,
Сотрудники ГАИ задержали в Витебске иномарку с 42-летней женщиной за рулем. В машине нашли 50 коробок с сигаретами разных марок белорусского производства.
Выяснилось, что витеблянка везла их продавать в Россию. Документов, подтверждающих легальность приобретения товара, у женщины не было.
Посчитали стоимость нелегального груза — 30,2 тысячи рублей.
За нарушение порядка оборота, перемещения, транзита табачных изделий суд оштрафовал женщину на 5,4 тысячи рублей (200 базовых величин).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ задержали в Витебске иномарку с 42-летней женщиной за рулем. В машине нашли 50 коробок с сигаретами разных марок белорусского производства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)