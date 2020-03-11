Витеблянка везла в Россию полную машину контрабандных сигарет. Получила большой штраф

Источник материала: Tut.by

У жительницы Витебска конфисковали 25 тысяч пачек сигарет стоимостью 30,2 тысячи рублей. Женщина получила штраф в 5,4 тысячи рублей, сообщает милиция региона.





Сотрудники ГАИ задержали в Витебске иномарку с 42-летней женщиной за рулем. В машине нашли 50 коробок с сигаретами разных марок белорусского производства.

Выяснилось, что витеблянка везла их продавать в Россию. Документов, подтверждающих легальность приобретения товара, у женщины не было.

Посчитали стоимость нелегального груза — 30,2 тысячи рублей.

За нарушение порядка оборота, перемещения, транзита табачных изделий суд оштрафовал женщину на 5,4 тысячи рублей (200 базовых величин).