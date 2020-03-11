За каждой цифрой статистики – судьбы людей

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Так, 9 марта 2020 года прошла встреча начальника Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Пикузы Владимира Николаевича с работниками Инспекции МНС Республики Беларусь по Борисовскому району. Печальные цифры статистики были озвучены Владимиром Николаевичем, которые очередной раз подтверждают, что огонь не прощает халатности. На сегодняшний день лидирующей причиной возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем, в основном при курении граждан. Не на много уступают такие причины пожаров как, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

В своем выступлении Владимир Пикуза рассказал присутствующим, как можно избежать пожара в домовладении, а также как необходимо действовать в случае его возникновения. Кроме этого напомнил, что только благодаря автономному пожарному извещателю можно своевременно обнаружить загорание и принять меры по спасению. Не остались без внимания и вопросы детской безопасности.

В завершении беседы Владимир Пикуза рассказал о разработанном спасателями мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом», показал его возможности и рекомендовал присутствующим установить на свои гаджеты.